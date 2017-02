Retrobar-se a domicili

Dues victòries seguides, i en els dos partits que Quique Sánchez Flores va definir ahir de rodons. Ideal per deixar enrere la minicrisi per sumar un punt de nou i caure en la copa contra un segona. L'Espanyol torna a mirar cap a Europa, i el bon partit contra el Sevilla va generar una il·lusió que el tècnic blanc-i-blau no vol veure com s'espatlla aquest migdia a La Rosaleda. El precedent a Mestalla justifica la cautela del madrileny.

Dues golejades seguides, amb pes dels homes del planter i alegria de l'afició. Els duels contra el Granada i el Sevilla han comportat la calma a l'Espanyol, que ara ha de mostrar l'ambició d'engrescar-se en les pugnes per Europa. La sisena plaça es troba a cinc punts i la setena, sovint sinònim del passaport continental, a només tres. Res justificaria que l'equip es deixés anar, malgrat que el seguidor periquito encara té al cap el record de l'esfondrament de l'equip i la il·lusió en temps de Pochettino o Valverde. Veurem com va amb Quique Sánchez Flores, i el segon test és a Màlaga, amb un rival ferit, que després de la dimissió de Juande Ramos les victòries tampoc arribaven. Tres derrotes, tot i vorejar la gesta al Bernabéu, i un empat fa una setmana en la visita al cuer. Millor no refiar-se'n. “És un partit molt complicat, tenen jugadors bons. Si mires la banqueta, vaig disposar l'altre dia de set jugadors amb nom que et poden canviar un partit. Serà un partit complex, de pilotes dividides, de guanyar duels. És explosiu, amb laterals molt intensos, i els de dalt es desmarquen bé.” El tècnic periquito tampoc es va voler excusar en la imprevisibilitat d'un onze en què l'entrenador tan sols ha estat quatre partits i que s'ha mogut molt en el mercat d'hivern. “Trobarem un equip necessitat que ens exigirà. Serà incòmode i, després de l'únic partit, a València, on no vam ser competitius. No distingíem entre jugar fora o a casa, i volem tornar a això.”

Quique Sánchez Flores donarà continuïtat a l'onze que tan bon rendiment va donar en els dos últims duels. La convocatòria tan sols va comptar amb la reaparició de Felipe Caicedo, que no ha marxat en el mercat d'hivern i l'entrenador periquito confia que acabi mostrant la millor versió. No serà fàcil. Per lesió segueixen fora Leo Baptistão, amb mal auguri per una lesió que està costant molt de recuperar, Víctor Sánchez i Javi López, així que els joves del planter seguiran tenint presència amb els dos laterals procedents del filial. Marc Roca cada cop està millor, però tot assenyala Jurado i Javi Fuego de nou al doble pivot, amb Reyes d'enllaç amb la davantera. Toca mostrar la millor cara, toca transpirar ambició a Màlaga.