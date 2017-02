L'Espanyol treu petroli a Màlaga (0-1)

L'Espanyol ha sumat aquest matí la seva tercera victòria consecutiva davant el Màlaga. Un triomf que li serveix per seguir aspirant a la zona noble de la classificació. La victòria es va gestar gràcies a un gol de Pablo Piatti. El menut davanter va xutar des de 35 metres un xut ras i fort que va sorprendre a Carlos Kameni. La diana de l'argentí, la setena que fa en lliga, capgirava la tendència d'un enfrontament on el Màlaga es va trobar molt còmode en el primer quart d'hora i on Diego López va salvar un gol cantat a xut de Juanpi. Malgrat l'avantatge en el marcador, els catalans van patir de valent per emportar-se els tres punts amb un conjunt local que va ser el dominador total del partit en la segona part. Però malgrat aquest domini no van concretar cap ocasió de gol clara, al marge, d'una xilena de Charles que, de nou, va trobar una reacció meravellosa de Diego López. Al final, aquest tercer triomf consecutiu en lliga cimenta la bona dinàmica de l'equip de Quique Sánchez Flores que, ahir, sense ser brillant, va guanyar un partit on no va ser superior al seu adversari. Un Màlaga que suma vuit jornades sense perdre. L'Espanyol no guanyava tres partits seguits en lliga des de l'any 2013.