“A vegades no es pot guanyar des del bon joc”

Quique Sánchez Flores estava content pel triomf d'ahir contra el Màlaga, que serveix als blanc-i-blaus per encadenar tres jornades consecutives guanyant que projecten l'equip cap a la zona noble de la classificació amb 32 punts. “El valor més important són els tres punts, i guanyar a partir de l'esforç i haver deixat la porteria a zero”, apuntava el tècnic, que reconeixia que no havia estat un partit vistós. “A vegades no es pot guanyar a partir del bon joc com hem fet en els últims partits. Hem guanyat amb esforç i defensa”, argumentava el tècnic, que va ser crític amb el joc en la segona part. “No teníem planejat un partit estant tan aculats i corrent darrere de la pilota.” Tot i això, el tècnic es va negar a assenyalar que el triomf d'ahir hagués estat gràcies a la dinàmica dels últims partits. “No hem guanyat per inèrcia, sinó per esforç. Si ens deixem anar no guanyem aquest partit.” En aquest sentit, el tècnic explicava com amb ordre defensiu van assolir el triomf: “El partit nostre va ser corregir sobre l'error. Va ser un partit d'imprecisions. Si no fos per això no hauríem guanyat. Les victòries són necessàries amb el bon joc, però a vegades també ho són des de l'esforç, i avui [per ahir] aquest partit ens ha servit per donar un bon impuls a l'equip.” Un enfrontament en què el tècnic ha vist com “s'han assentat les bases de l'arrencada de lliga”. “La gent té moral i tenim un grup amb gent excel·lent. Ens sentim orgullosos”, va afegir. I va seguir lloant l'esforç col·lectiu en l'entramat defensiu: “Defensar és una qüestió d'esforç i saber fer-ho. Hem sofert, però ens hem sentit còmodes. Hi ha hagut moltes imprecisions al mig i moltes pèrdues, però tenim capacitat de reorganitzar-nos darrere de la pilota.”