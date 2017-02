La fuetada de Piatti

El gol va tenir l'efecte esperat en un equip que ha perdut el nord Charles en va tenir tres de clares, però la dinàmica es va imposar

El futbol és sovint qüestió de dinàmiques, i ahir La Rosaleda ho va comprovar. Un Màlaga que no guanya des del novembre ni reacciona amb el nou entrenador contra un Espanyol que ha enllaçant dues golejades en els partits segons Quique Sánchez Flores més rodons de la temporada. Per això en va tenir prou amb una fuetada de Piatti en el minut 17 per endur-se els tres punts i alimentar el somni europeu contra un rival que va protagonitzar un setge constant en la segona meitat. Córner rere córner, rematada rere rematada fins a la decepció final.

Dues victòries seguides i tot sembla oblidat. Però el malestar pel partit de Mestalla no s'havia esvaït del tot, així que calia, com deia Quique, tornar a jugar fora com a casa, sense distingir. No se'n van sortir. El tècnic va repetir alineació i va plantejar el duel com molts a domicili, pretenent que d'entrada no hi passés res. O el mínim possible. El Màlaga va donar a entendre des del xiulet inicial que si l'Espanyol volia dominar-los ja els anava bé. Els locals es van animar aviat gràcies a les badades defensives dels blanc-i-blaus, amb greus problemes per calcular bé la distància amb la pilota, qui sap si molestats pel sol que lluïa a la ciutat andalusa. Santos va aparèixer amb un parell d'accions aprofitant errades de Diego Reyes i en el minut 13 Javi Fuego es va equivocar en una passada enrere, deixant Juanpi sol dins l'àrea. Diego López va respondre bé, i de nou Santos no va aprofitar el rebot. Tot seguit era David López qui no encertava a tallar una passada dins l'àrea i Diego Reyes qui exercia de salvador.

Fins a 17 córners!