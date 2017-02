Trio d'alt rendiment

No hi ha hagut en tota la història gaires estius més moguts a l'Espanyol que el 2016. La secretaria tècnica va tenir feina, amb onze cares noves i un nombre encara superior de sortides. Entre els nouvinguts, la majoria estan rendint a un bon nivell, però hi ha tres noms que destaquen per damunt de la resta i competeixen en la pugna per ser el millor fitxatge. Pablo Piatti, David López i Diego López van tornar a ser decisius a La Rosaleda per fer que els blanc-i-blaus tornessin cap a casa amb els tres punts al sarró.

Si només ens fixem en les estadístiques, el guardó té un clar propietari. L'Espanyol va fer només dues rematades a Màlaga, i l'única amb cara i ulls va ser l'impressionant xut de Piatti des de 30 metres. Era el setè gol del menut extrem argentí, registre al qual cal sumar set assistències. La primera el situa en un mà a mà amb Gerard Moreno (8) per la condició de pitxitxi blanc-i-blau, mentre que en la segona ocupa el segon lloc en la lliga, tan sols darrere de les nou del madridista Kroos. Així, el davanter blanc-i-blau ha tingut participació directa en 14 dels 29 gols de l'equip, clau per anar sumant punts, ja que es tracta del que menys rematades fa de primera divisió. En la lliga tan sols els gegants Messi i Cristiano Ronaldo han generat més dianes. Piatti està cedit pel València amb una opció de compra obligatòria en funció d'uns variables d'1,5 milions i l'estiu passat ja es van acordar les condicions del nou contracte, quan sigui ja 100% de l'Espanyol. Un excel·lent negoci veient-ne el rendiment.

La continuïtat de Piatti, doncs, és un fet. Més complicat serà retenir Diego López, ja que la cessió del Milan no tenia cap opció de compra. El porter de l'Espanyol va fer dissabte, a tocar del xiulet final, dues intervencions en rematades de Charles de les que donen punts, tal com ja havia fet en altres partits, com contra el Betis. El veterà gallec transmet molta seguretat, i a Màlaga va tallar la ratxa de cinc partits encaixant algun gol. El 57,81% dels xuts els bloca en lloc de desviar-los, una gran virtut. Només Iraizoz (Athletic, 65,52%) i Oblak (Atlético, 61,29) tenen millor estadística, si bé han disputat menys partits.

Una ganga de 4 milions