David López: “Lluitarem per arribar a Europa”

David López és un dels candidats a millor fitxatge i aquest matí ha exhibit ambició per a la resta de la temporada. En el seu cas Europa no és una paraula prohibida. “Crec i tothom estarà d'acord que lluitarem fins al final per entrar a Europa. No ens estarem creuats de braços un cop assolida la salvació, no? Cal ser cautelós perquè hi ha molts bons equips i serà difícil, però ho intentarem. Potser no es parla d'Europa per la por a no arribar-hi. Som conscients que hi ha equips molt preparats, amb plantilles molt àmplies. S'ha de veure que lluitarem per arribar a Europa, parlar a la premsa no serveix de res. L'objectiu és estar entre els deu primers i quan acabi la temporada veurem si estem més amunt o no.”

David López no ha entrenat per unes molèsties als isquiotibials, però confia en estar a punt per divendres. Els metges estan enfeinats, amb vuit jugadors tocats i Leo Baptistao d'únic descartat segur. L'ex-Nàpols, que admet estar sorprès per l'alt rendiment com a central, espera una bona resposta de l'equip contra la Real Sociedad, que ara ocupa el cinquè lloc amb sis punts més que l'Espanyol. “Per la manera de jugar seva ens pot anar bé, però cada partit és un món apart. Últimament estem pressionant una mica més amunt, intentant que no juguin còmodes i és una de les claus de la millora de l'equip. Ens va bé que ens deixin espais al darrere perquè tenim un equip molt vertical, amb jugadors molt ràpids. Treballem per tenir un millor joc. És un dels equips que millor juga i més compensat en atac i en defensa. Serà un partit molt interessant. Els agrada tenir la pilota i dominar, però tenim les nostres eines. Mirarem de corregir els errors de la primera volta, en què vam estar massa endarrerits.”