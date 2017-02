‘El kàiser', una peça d'alt valor

Molts observadors nacionals i internacionals, especialment de la Premier, tenen subratllat en vermell el nom de David López. Les prestacions del migcampista, ara reconvertit en central, no han passat desapercebudes. L'Espanyol va pagar a l'estiu quatre milions d'euros al Nàpols pel retorn del santcugatenc després de dos anys a Itàlia. El futbolista es va convertir en la vuitena contractació de la present temporada i, junt amb Pablo Piatti i Diego López, és, sense dubtes, la millor incorporació feta per al nou projecte de Quique Sánchez Flores. El tècnic madrileny no s'ho va pensar dues vegades a l'hora de situar-lo de central. David López ha descobert una nova faceta en el seu joc. Només havia jugat a l'eix de la defensa algun partit residual a l'Osca i en les categories inferiors a Sant Adrià. Ara es fa difícil que Quique el mogui de la línia de contenció, on ha incrementat exponencialment el seu rendiment amb el pas de les jornades fins a erigir-se en el millor central de l'Espanyol sense ser-ho d'origen. Precisament, aquesta nova vida a la defensa és la que ha cridat més l'atenció dels observadors internacionals. De migcampistes de contenció, n'hi ha molts, però defenses elegants i amb sentit tàctic n'hi ha pocs.

Quique Sánchez Flores té en alta estima David López per la seva intel·ligència al camp, la seva capacitat per llegir el sentit del partit i el seu encert total a l'hora de treure la pilota jugada des del darrere. El joc de l'Espanyol té una característica clara amb David López a l'eix central. Ell, moltes vegades, és l'encarregat de treure la pilota jugada des del darrere quan la sortida dels migcampistes habituals no es tan neta. Totes aquestes circumstàncies han fet pujar com l'escuma el seu preu en el mercat. Ara mateix és una ganga el preu pagat de quatre milions d'euros a l'estiu. De moment, l'Espanyol s'ha assegurat el futbolista per molt de temps amb un contracte fins al 2020 i un any més d'opcional segons el rendiment de l'últim curs. El més important, però, és la clàusula dissuasiva per a qualsevol equip que tingui la intenció d'emportar-se'l lluny de Cornellà l'estiu vinent. El preu de la seva sortida és de 40 milions d'euros, però el mercat de centrals d'alt nivell és escàs i any rere any s'han fet autèntiques bogeries per contractar centrals del perfil de David López.

El santcugatenc, de 27 anys, també està a l'agenda del seleccionador estatal Julen Lopetegui per a una possible futura convocatòria per Espanya. És evident que si segueix a aquest nivell li acabarà arribant l'hora. Qui li ho havia de dir quan a Anoeta va debutar com a central. Una solució d'urgència que des de llavors s'ha anat fent rutina amb l'excepció del partit a Cornellà contra l'Eibar. El matx de la famosa remuntada en la segona part.

Ara es tornarà a veure les cares amb la Real Sociedad després d'una volta sencera i sent, amb 1.710 minuts, el segon futbolista més utilitzat després de Gerard Moreno. Un temps en què ha anat creixent com a defensa i s'ha anat convertint en un dels futbolistes referents en la seva posició, no només de l'Espanyol, sinó de la lliga. “Fa una volta que estic jugant de central. Vaig entrar com un pedaç, però ara ja hi he jugat molts partits i estic millor del que m'esperava. Amb quin partit em quedaria de tots els que he jugat? El del Sevilla. Tot i jugar amb deu va ser un bon partit i molt exigent”, explicava ahir l'ara central.

Duet immaculat

David López forma una gran parella a l'eix amb Diego Reyes. L'última mostra del seu gran ofici es va poder veure a La Rosaleda contra el Màlaga, on el duo de defenses va aguantar estoicament les escomeses del conjunt andalús. Una feina feixuga que va tenir com a premi una valuosa victòria, la tercera consecutiva en la lliga. Però a banda d'això els dos centrals destaquen per no tenir cap targeta groga en el seu historial. Una parella immaculada quant a sancions i que demostra la bona feina de sincronia i anticipació dels dos futbolistes. La bona dinàmica que porten el mexicà i el santcugatenc han tingut una víctima pel camí: Óscar Duarte. El que és el primer fitxatge de Chen viu a l'ombra de tots dos i ara mateix el costa-riqueny és el tercer central de l'equip i només juga quan hi ha una eventualitat, però el seu protagonisme és ara residual.