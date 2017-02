“Hem guanyat tres partits i no ens podem tornar bojos”

José Antonio Reyes està tenint protagonisme en els últims partits. El bon rendiment i les baixes auguren la continuïtat de l'andalús, que avui ha advocat per calmar l'eufòria a l'Espanyol. “Dins el vestidor veiem que hem de sortir a guanyar. La Real està a sis punts, però no ens podem tornar bojos per atrapar-la o al Vila-real. Ja veurem com acabem al temporada. Tenim equip per anar partit a partit i a final de temporada ja es veurà què passa. Cal estar tranquils i anar sumant punt a punt. La confiança la tenim des del primer dia. També hem tingut ratxes dolentes i hem sortit endavant. Ara que hem guanyat tres partits no ens podem tornar bojos perquè la lliga és molt llarga.”

El veterà jugador, que confia que les nombroses baixes no es notin, va signar el passat estiu un contracte per dues temporades, amb la segona vinculada a una sèrie de variants en funció de la presència al camp. Reyes s'ha mostrat satisfet amb l'experiència a l'Espanyol, així que s'ha mostrat a favor de continuar més enllà del 30 de juny. “Si jugo i em trobo feliç, clar que vull seguir aquí. Em sento a gust i la família també, així que si tot segueix així m'encantaria seguir. Quan t'expliquen el projecte sempre penses que el primer any costarà, adaptant un nou tècnic i tants jugadors, però per això vaig venir, perquè veia que es podia fer una bona feina i de moment estem complint l'objectiu.”