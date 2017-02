Reforçar el mig del camp

La baixa de Pablo Piatti és un contratemps important. Les estadístiques diuen que ha participat en 14 dels 29 gols, però la importància de l'argentí va més enllà dels números. La plantilla fa curt d'extrems i l'exjugador del València és l'home més perillós al contraatac, la principal arma demà contra una Real Sociedad que s'apoderarà de la pilota. Tapar la baixa no serà fàcil, així que Quique Sánchez Flores té al pensament variar l'equip habitual, avançant la posició de David López cap al mig del camp.

No és el primer cop que Piatti es lesiona. També ho va fer en la quarta jornada i Quique Sánchez Flores va optar aleshores per José Antonio Reyes a cama canviada, i contra un rival que vol la pilota com el Celta, similar a la Real, va variar amb una línia de tres migcampistes i un 4-3-3. La veritat és que ni una opció ni l'altra van reeixir. I l'andalús arrufa el nas quan se li comenta la possibilitat de deixar de fer de mitjapunta i moure's per la banda. Si no fos així, obriria la porta a la titularitat de Caicedo, però no serà el cas. Per tot plegat, l'entrenament d'ahir a porta tancada va servir de banc de proves i la intenció de l'entrenador madrileny és guanyar presència al mig del camp avançant la posició de David López situant-lo al costat de Javi Fuego. El precedent, l'Eibar, va ser nefast, però per la presència de Demichelis, ja que el del planter va ser el jugador més destacat. Serà un augment significatiu de la capacitat de pressionar i recuperar pilotes, si bé amb el contrapunt que ni Diego Reyes ni Óscar Duarte se n'han sortit de moment quan han intentat construir des del darrere. Un percentatge altíssim de les accions ofensives dels blanc-i-blaus naixia fins ara de les botes del de Sant Cugat des de l'eix de la defensa. Contra l'equip donostiarra haurà de ser diferent, amb Jurado deixant el doble pivot per situar-se a l'esquerra, tal com feia en la pretemporada. Més opcions per treure la pilota, si bé es perd capacitat d'arribar a la línia de fons, responsabilitat que recaurà més en Aarón. El perill dels bascos arriba sobretot per l'esquerra, on Hernán Pérez té més capacitat de sacrifici per ajudar el lateral que no Jurado. Marc Navarro no tindrà tant de marge per pujar.

Intocable Hernán