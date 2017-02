Reyes exhibeix el somriure

José Antonio Reyes és una de les apostes personals de Quique Sánchez Flores. Amb 33 anys i havent debutat a primera amb tan sols 16, acumula molts quilòmetres a les cames, però el tècnic madrileny el va tenir a l'Atlético i al Benfica i no va tenir cap dubte a l'hora de convertir-lo en la segona incorporació del nou projecte blanc-i-blau, després del porter Roberto. El veterà andalús encadena tres titularitats i ha participat en la majoria d'enfrontaments, així que ara mostra encara amb més ganes el somriure que sempre l'acompanya.

Reyes va rebre molts insults a La Rosaleda, que no es van recollir en l'acta. No hi dona importància i prefereix els aplaudiments dels aficionats del Sevilla fa unes setmanes, tot i fer-los un gol. A Màlaga no va marcar i se'l va veure poc, com a la resta, però està rendint a bon nivell ara que Quique Sánchez Flores l'ha situat a la mitja punta i ha signat dos gols en els tres duels en l'onze inicial. “Em sento millor, a gust. En la posició en què estic jugant em sento molt bé. És on vaig començar a la pretemporada. En cada partit em noto millor i l'equip està guanyant, no puc demanar res més.” La baixa de Piatti li obriria la porta a tornar a la banda, però amb una expressió deixa clar que no passarà.

El fitxatge de Reyes va generar dubtes, però ha participat en 15 dels 21 partits de lliga, vuit de titular, i també va tenir minuts en la copa, gol inclòs. L'andalús va fitxar per dues temporades, amb la segona en funció de la participació. No tindrà cap problema a complir els objectius i està gaudint de la vida a Barcelona, així que la predisposició a continuar és total, amb l'aval d'un Quique Sánchez Flores que considera que està aportant el que li demana. “Si jugo i em sento feliç, és clar que vull continuar aquí. Em sento a gust i la família també, així que si tot continua així m'encantaria. Quan t'expliquen el projecte sempre penses que el primer any costarà –adaptar-se a un nou tècnic i tants jugadors–, però per això vaig venir, perquè veia que es podia fer una bona feina i de moment estem complint l'objectiu.” Un somriure perenne a la ciutat esportiva.