“La Real Sociedad és un bon mirall en què mirar-nos”

Quique Sánchez Flores ve u amb bons ulls que es parli d'Europa, sempre que no es perdi de vista el treball dia a dia per seguir creixent. L'Espanyol rep la Real Sociedad i una victòria situaria l'equip a tres punts dels bascos, que ocupen el cinquè lloc. En tot cas, que hi hagi debat és molt bona senyal. “A principi de temporada no era un rival directe. Ells pensaven en Europa, consolidats pels anys i nosaltres un projecte nou, i l'objectiu era diferent. El nostre objectiu seria competir contra equips que tenien objectius més alts que nosaltres, seria el nostre èxit. Estem preparats perquè pregunteu per Europa. És un bon símptoma. No podem fugir del somni de l'afició perquè treballem per a ells i pensar en petit és el pitjor. A veure fins on arribem si tenim eines. Si esteu preguntant per Europa fins a final de temporada seria boníssim, però nosaltres interiorment sabem quins són els passos per arribar-hi.”

Quique Sánchez Flores ha deixat clar que l'equip està mentalment preparat i té prou qualitat per aguantar la pressió de tenir la paraula Europa flotant a l'ambient. El primer pas, i més amb el Bernabéu com a pròxim partit, passa per derrotar la Real Sociedad. L'entrenador madrileny ha elogiat als bascos, posant-los com un exemple a seguir per al projecte periquito que va arrencar el passat estiu. “Juguem contra un projecte important. No és només un equip. És un gran projecte que reu des de fa anys, un bon mirall en què mirar-nos. Té moltes eines, que juga molt bé al futbol. Té una bona qualitat tècnica i física, amb jugadors forts i una idea clara de joc. Si no li surt la A té la B i si no la C. Si no li surt el joc té recursos a pilota aturada i haurem d'estar molt atents, sense oblidar que hem de fer el nostre joc. La Real té tots els mecanismes que et poden complicar la vida. Defensa bé, sap fer passos endavant per canviar-te la pressió, mou la pilota a vegades amb tres, altres amb quatre, té perill a dalt. Mirarem de molestar el màxim a la Real. Com més incòmodes som, millor juguem.”

Finalment, Quique Sánchez Flores ha restat importància a la baixa de Piatti. No hi ha cap dubte que és una absència important, però l'entrenador blanc-i-blau ha volgut donar un vot de confiança al substitut, sense revelar qui seria. Amb tot, el tècnic és conscient que després de tants anys amb la permanència d'únic objectiu, l'afició s'està engrescant amb la bona ratxa de resultats. I no serà ell qui hi posi fre. “Som els que acabem d'arribar. Ni hi hem arribat encara. Estem intentant recuperar les sensacions històriques. A l'històric de la lliga som setens, però cal veure com han anat les últimes temporades. No és fàcil. N'hi ha que van pujant després de temps difícils i altres que hi viuen sense ni pensar-hi. Nosaltres som els nous. Millor esperar un any? No. Si pogués guanyaria la lliga com el Leicester. La nostra feina és ser creadors de somnis. És la meva mentalitat. M'agrada que la gent s'il·lusioni, s'emocioni, sentir la pell de la gent, els ulls vidriosos, és el que a mi m'omple.”