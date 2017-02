Europa, una aspiració real

L'Espanyol s'ha guanyat el dret a somiar. Mentre duri. Ni que sigui pel patiment viscut en els darrers temps. Engrescar-se és gratuït i si no s'hi arriba, tampoc era l'objectiu de la temporada. Avui toca la Real Sociedad, que ocupa la cinquena posició i en cas de derrotar-los quedarien a tan sols tres punts. I mirant de reüll un Vila-real que és a tres. Quique Sánchez Flores s'ho mira amb un punt d'escepticisme, però sense voler rebaixar ni un xic l'eufòria si no afecta el vestidor. El tècnic és feliç veient somriures a la graderia. Que durin.

L'Espanyol rep la Real Sociedad després de tancar una mala ratxa petita que ha donat pas a tres victòries consecutives. Els nou punts han situat Europa a només tres punts, així que avui els seguidors poden anar a dormir empatats amb les places europees, sense oblidar que si el Barça guanya la final de copa el setè també obtindrà el passaport. “Som els que acabem d'arribar. Ni hi hem arribat encara. No és fàcil. N'hi ha que van pujant després de temps difícils i altres que hi viuen sense ni pensar-hi. Nosaltres som els nous. Millor esperar un any? No. Si pogués guanyaria la lliga com el Leicester. La nostra feina és ser creadors de somnis. És la meva mentalitat. M'agrada que la gent s'il·lusioni, s'emocioni, sentir la pell de la gent, els ulls vidriosos, és el que a mi m'omple.”

El gran maldecap de Quique és com tapar la baixa de Piatti, l'home més en forma de la davantera. Podria estar fora dues setmanes o dos mesos. Així de complicada és la lesió al cap i cal trobar solucions per a més d'un partit. El tècnic blanc-i-blau va provar dijous amb David López avançant la posició al mig del camp i Jurado arrencant des de l'esquerra, sense que es pugui descartar donar una empenta a Marc Roca i així no haver de tocar la defensa, la línia que millor funciona des de fa mesos. La tercera via seria Caicedo de segon punta. El madrileny va elogiar l'actitud del davanter equatorià, que seguirà partint des de la banqueta. Amb uns o altres, toca acostar-se a Europa. “A principi de temporada no era un rival directe. Ells pensaven en Europa, consolidats pels anys, i per a nosaltres, amb projecte nou, l'objectiu era diferent. El nostre objectiu seria competir contra equips que tenien objectius més alts que nosaltres, seria el nostre èxit. Estem preparats perquè pregunteu per Europa. És un bon símptoma. No podem fugir del somni de l'afició perquè treballem per a ells i pensar en petit és el pitjor. Nosaltres interiorment sabem quins són els passos per arribar-hi.” Anar pas a pas, partit a partit, sense mirar més enllà és la filosofia del vestidor. L'afició pot anar més enllà.