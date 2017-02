Refer-se del cop moral

La derrota contra la Real Sociedad va deixar tocat el vestidor de l'Espanyol. No va ser una desfeta per una actitud deficient, com la que es va viure fa unes setmanes a Mestalla amb el València, sinó per les aspiracions col·lectives que tenia el grup. De portes endins, aquest vestidor s'ha conjurat per lluitar per Europa, i més d'un component de la plantilla blanc-i-blau creu que l'Espanyol té possibilitats reals d'acabar enguany amb una classificació directa per a l'Europa League. L'embranzida experimentada per les darreres tres victòries consecutives contra el Granada, el Sevilla i el Màlaga van fer pujar l'autoestima de la plantilla, així com les sensacions del cos tècnic, conscient que aquesta segona volta ha de ser millor que la primera. El partit contra la Real Sociedad era el mirall perfecte per veure quina era la imatge competitiva que reflectia l'equip. I el mirall va projectar una imatge real del que és l'Espanyol. Un equip en construcció. Un projecte que ha caminat molt des del principi de lliga, però que encara es troba en una fase d'aprenentatge i consolidació. Les darreres victòries havien fet la sensació que el punt de maduració de l'equip estava més eixamplat del que es podia pensar, i la frenada en sec contra els bascos va ser important. El conjunt d'Eusebio va dominar el partit des de l'inici fins al final. Un monòleg elegant i sense caure en grandiloqüències, però amb una solvència aclaparadora que no va donar cap mena de possibilitat als blanc-i-blaus per emportar-se el partit. I és que la Real, sense arribar amb perill durant el partit, va punxar el globus blanc-i-blau en els moments decisius. I l'Espanyol només va poder aguantar la respiració a còpia de defensar-se i córrer darrere la pilota. El rival estava molt més ben plantat i jerarquitzat sobre el terreny de joc. El mirall blanc-i-blau es va trencar en mil pedaços. “Ens volem assemblar a la Real”, assenyalava Quique Sánchez Flores en la prèvia. I la realitat és que a l'Espanyol li falta encara fer molt de camí per lluitar d'igual a igual amb els bascos. I aquesta diferència és un marge en què s'ha cultivat la decepció del vestidor blanc-i-blau i, per extensió, de l'afició. Però és en aquests moments en què els catalans han de seguir creient en el camí que s'està fent, en el projecte que s'està bastint. La lluita per Europa, o millor dit per la setena plaça amb el permís de l'Alavés si no guanya la copa, ha de ser el repte que ha d'afrontar l'Espanyol de Quique fins a final de lliga. Arribar-hi o no ja no és el més important, sinó la lluita i les ganes que es destil·lin pel camí fins al final del campionat. I aquesta és la clau per apedaçar el mirall que es va trencar. Més que trencar-se, s'ha esquerdat, però no és res greu si la plantilla segueix confiant en les seves conviccions. “Ho hem de reconèixer, i ara hi ha equips que estan un esglaó per sobre nostre. Però aquest equip té una qualitat molt bona, que és que sap competir contra qualsevol rival”, assegurava David López, que seguia amb el seu discurs ambiciós. “Hem de tenir els peus a terra, però lluitarem per Europa perquè els punts que tenim ens permeten parlar d'això i no del descens. No ens conformem i lluitarem fins al final de la lliga per aspirar al màxim. Aquest equip no es rendeix”, deia el santcugatenc, que diferencia molt la mena de derrota encaixada contra la Real. “Me'n vaig més tranquil a casa que no pas el dia de Mestalla. Es veu l'evolució de l'equip. Venim d'una línia ascendent, i aquest equip no es rendeix.”

“Estem tocats i teníem esperances de guanyar, però hem de mirar endavant. Hem fet moltes coses bé, i per una derrota no podem llançar a les escombraries tota la bona feina que hem fet fins ara”, deia Hernán Pérez.