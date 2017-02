L'eix es tenyeix de groc

Una de les senyes d'identitat d'aquest nou Espanyol de Quique Sánchez Flores és la seva solvència defensiva. El conjunt blanc-i-blau s'ha anat construint des del darrere amb una gran parella a l'eix central formada per Diego Reyes i David López. Tots dos es complementen molt bé i tenen una fantàstica química conceptual del joc. Fins ara el santcugatenc i el mexicà tenien un registres immaculat en la lliga: cap dels dos no havia vist cap targeta, i això que són titulars habituals. Diego Reyes acumula 18 partits de lliga i David López, 20. Divendres aquesta ratxa es va trencar a tocar del minut 30, quan el mexicà va anar a terra per tallar una jugada ofensiva per la banda de la Real Sociedad. Primera targeta groga per a l'elegant defensa mexicà que trencava el registre de ser la única parella de centrals de la lliga que no havia vist cap targeta. I és que el partit de la Real va ser un bany de realitat per a un Espanyol que va pel bon camí en la lliga, però que contra la Real va veure frenada la seva escalada a les posicions capdavanteres de la taula.