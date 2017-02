“És un partit per disfrutar”, així definia José Manuel Jurado aquest matí el partit de dissabte davant del Madrid. El futbolista, tot i la derrota de la darrera jornada contra la Real Sociedad, veu a la plantilla aamb la moral alta. “L'equip està igual de motivat, no ha perdut l'il·lusió”, assegurava el migcampista tot i que és conscient que el duel amb els blancs serà d'alt nivell. “El Bernabéu és un camp molt difícil i costarà molt. El Madrid és un equip gran però sortirem a competir”. En quan a la fórmula per sortir amb algun punt a la butxaca tirava de manual. “Hem de fer un partit perfecte. El Madrid ja el coneixem i sabem que et poden guanyar un partit sense jugar bé. Hem d'estar concentrats fins a l'últim minut i atent en tot” i seguia argumentant el potencial del conjunt de Zidane. “Què fer per puntar? Que el Madrid no tingui el seu dia i cal defensar molt bé. No deixar-li espais i que no pugui fer el que els hi agrada”. El futbolista també deixava clar que l'equip segueix en la seva dinàmica de creixément tot i la derrota contra la Real. “Estem en procés encara. Estem agafant la idea i ser un equip compacte i això requereix el seu temps però som capaços de guanyar a qualsevol perquè competim bé”.

Lesionats.