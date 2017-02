Objectiu: lligar els Diegos

Els temps canvien. Si bé no fa gaire temps l'Espanyol no podia retenir les seves figures emergents, ara passa tot el contrari. El club blanc-i-blau vol seguir creixent esportivament, i la prioritat dels dirigents del club és lligar, de cara a la temporada que ve, la permanència de Diego López i Diego Reyes. El porter gallec i el defensa mexicà són dues peces bàsiques en els esquemes de Quique Sánchez Flores. Dos futbolistes essencials que conformen l'eix vertebrador defensiu de l'equip. Els dos futbolistes ja han dit públicament que el seu interès és seguir vestint la blanc-i-blava la temporada que ve, i el club no vol desaprofitar l'oportunitat. Els dirigents ja s'han posat en contacte amb els seus agents i, a partir de la setmana que ve, un cop torni el director esportiu, Jordi Lardín, de les seves vacances, s'iniciarà el full de ruta per lligar els dos Diegos. Aquestes dues operacions seran complicades, però necessàries per seguir apuntalant el projecte de Chen Yansheng. “Volem tenir els jugadors en propietat i que formin part de la plantilla de l'Espanyol els propers anys”, explicava ahir el conseller delegat, Ramon Robert, en la tradicional Trobada del Cargol, que es va fer a Barcelona.

El cas del gallec és clar. Cedit pel Milan, sense opció de compra fins a final de temporada, el club haurà de negociar directament amb el club italià, amb el qual li queda encara un any de contracte. La seva gran temporada l'ha tornat a posar a l'aparador, i el Milan, que paga el 60% del sou actual del futbolista gallec, intentarà treure un rèdit econòmic de l'operació. El gran aval de l'Espanyol és que disposa de la complicitat del porter.

El cas de Diego Reyes és una mica més complicat. El Porto el va cedir amb una opció de compra de set milions d'euros. L'Espanyol vol rebaixar aquesta suma, que no pot pagar en la seva totalitat, i la fórmula escollida seria quedar-se amb un 50% dels drets aquest estiu i pactar la compra de l'altre percentatge més endavant. Com en el cas de Diego López, la predisposició del futbolista és absoluta per seguir a l'equip blanc-i-blau, i aquest és el millor aval que té el club.

Piatti, en propietat

Ramon Robert sí que va confirmar la compra dels drets de Pablo Piatti. L'argentí s'ha convertit en el gran agitador ofensiu de l'equip: acumula set gols i set assistències en el seu primer any com a blanc-i-blau. L'Espanyol va pagar a l'estiu 200.000 euros per la seva cessió. Si a final de curs estava satisfet amb el seu rendiment havia d'abonar al València 1,3 milions més per quedar-se'l en propietat. Les seves prestacions estan sent immillorables, i no hi ha dubte sobre la seva continuïtat. “Ja podeu comptar amb ell per a la temporada que ve, perquè era una cessió pactada depenent d'uns resultats”, assegurava ahir Robert. El futbolista té pactat també el seu futur contracte, que serà de tres anys, fins al 2020, i adaptat als paràmetres econòmics del club.

Sergio García, vitalici