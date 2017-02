Gerard Moreno: “No hem de tenir por de res”

Els jugadors de l'Espanyol són conscients de la dificultat de treure un bon resultat del Santiago Bernabéu, per molt que la lliga de campions pugui exercir de distracció en els blancs. Gerard Moreno ha ressaltat que serà ben complicat sorprendre als madridistes. “És un camp difícil, són líders amb dos partits menys, però treballem per sortir amb totes les armes per mirar de fer un bon resultat. Per a tothom és un partit molt complicat. Tenen els millors jugadors, un dels millors estadis, però sortirem amb confiança de fer un bon partit, treure un bon resultat i si això passa serem feliços.”

La densitat de calendari i l'avantatge del Madrid al capdavant de la lliga podria comportar rotacions, però tampoc és garantia de res. Els suplents també tenen molta qualitat, si bé ni uns ni altres intimiden als jugadors de l'Espanyol. “El Madrid no té suplents i titulars. Té una plantilla molt àmplia amb gent que no juga tant, però que ha costat molts diners. Posi a qui posi el partit serà molt difícil. No hem de tenir por de res, sortir amb confiança i si el resultat és bo, disfrutarem segur.”

Finalment, l'Espanyol ha vist com la derrota contra la Real Sociedad suposava un gerro d'aigua freda en les aspiracions europees. Això ajuda a tornar al discurs habitual d'anar partit a partit, sobretot ara que en poques setmanes hi haurà fins a quatre desplaçaments. “Al final és un calendari difícil, però confio molt en la plantilla que tenim. Ara tenim un partit difícil i ja tindrem temps de pensar després en el q toqui. La clau si volem seguir en bona dinàmica és només anar partit a partit.”