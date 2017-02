Pendents dels metges per assaltar Madrid

Els metges de l'Espanyol no es poden queixar d'avorriment. Fa setmanes que estan ben enfeinats. I Quique Sánchez Flores hi parla constantment perquè els plans del cap de setmana varien en funció de l'informe mèdic. El desplaçament al Santiago Bernabéu no serà l'excepció i el tècnic blanc-i-blau, que ahir va tenir un altre ensurt amb José Antonio Reyes, haurà d'esperar fins a última hora per saber si disposa de peces clau per fer l'onze com Pablo Piatti.

L'Espanyol avui ho tindria fàcil per aconseguir algun acord de patrocini amb una ortopèdia de renom. Qui s'acosti a quarts d'onze del matí a l'entrenament de la ciutat esportiva de Sant Adrià es trobarà Hernán Pérez amb la màscara, Pablo Piatti amb el casc i José Antonio Reyes amb una fèrula. El mitjapunta andalús ha estat l'últim a sumar-se a l'extensa llista d'afectats de l'informe mèdic, en abandonar la sessió preparatòria a la Dani Jarque amb una fissura al quart metacarpià de la mà dreta. No li hauria d'impedir participar dissabte en l'enfrontament al Santiago Bernabéu, ajudat per una fèrula de protecció.

Pablo Piatti, al seu torn, va participar en l'entrenament amb un casc, a l'estil del porter Cech. La seva presència al camp del Madrid es manté dubtosa perquè amb una fissura al crani no es volen arriscar i estarà en funció de les proves de control que li faran al llarg de la setmana. Si la lesió es va tancant la reaparició serà imminent, però si l'evolució no és l'esperada encara trigaria setmanes. La presència de l'argentí no va ser l'única alegria per a Quique Sánchez Flores, que va recuperar un trio d'efectius més. Diop deixa enrere les molèsties al múscul obturador extern esquerre després de dies en solitari, i Víctor Álvarez ja estava refet de la gastroenteritis que va deixar-lo fora de la sessió de dilluns, mentre que Javi López també semblava recuperat del fort cop al pretibial dret.

Per compensar les recuperacions, Javi Fuego es va quedar al gimnàs per unes molèsties al quàdriceps, si bé després de l'entrenament es mostrava convençut que podria jugar al Bernabéu. Els que no ho faran encara són Víctor Sánchez i Leo Baptistão. Cap dels dos jugadors segueix l'evolució esperada, si bé en el cas del brasiler, que no juga des de principis de desembre, es confia que d'aquí a un parell de setmanes ja es pugui exercitar al mateix ritme que els companys. En el cas del polivalent jugador de Rubí, se li ha variat el pla de treball després que el dolor al bessó reaparegués quan se li va incrementar el volum de treball. Quique Sánchez Flores, de nou sense l'onze de gala.