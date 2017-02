“El partit perfecte és guanyar”

Javi Fuego va passar aquest matí per la sala de premsa. El futbolista es va perdre el primer entrenament de la setmana per uns problemes al quàdriceps de la cama esquerre. “Tinc millors sensacions, estic bé”, deia el mig que serà un dels homes titulars al Bernabéu. Un partit que l'asturià afronta amb exigència i amb confiança en les possibilitat de l'Espanyol. “El partit perfecte és competir bé, marcar més gols que el rival i guanyar. És un escenari complicat però les nostres opcions passen per ser solidaris, contundents i encertats en les dues àrees. Hem de ser solvents i pràctics”, apuntava Fuego que minimitzava el fet de no guanyar un partit en lliga al Bernabéu des del 1996. “Anem a tots el camps intentant guanyar, és la nostra idea i signa d'identitat. Sabem que és un equip poderós i no renunciem a res. És un equip competitiu però anirem pels tres punts. Mirar les estadístiques no serveix de res però esperem trencar aquesta estadística”. El mig asturià tampoc es capfica per quin resultat tindrà aquest vespre el Madrid en Champions davant el Nàpols. “Veure el partit com aficionat i jugador però sense angoixa”. El que més preocupava és la facilitat per generar ocasions de gol dels blancs. “Com evitar-ho? Mantenint un extra de concentració perquè saps que sense fer un gran partit tindran ocasions de gols. Tenim que estar molt atent a les vigilàncies defensives”.

D'altra banda, Fuego no descarta que Pablo Piatti, amb una fissura al temporal del crani, pugui estar disponible pel Bernabéu. Els metges el tindran que avaluar demà. “Ho tenen que valorar amb el neuròleg i l'he vist bé i positiu. S'ha adaptat bé als dos cascos que té. Confiem en que pugui estar”.