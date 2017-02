Baptistão comença a veure llum

Leo Baptistão era un dels fitxatges més importants de l'Espanyol per a aquesta temporada i titular indiscutible per a Quique Sánchez Flores. La seva sort va canviar el 12 de desembre contra l'Sporting. Unes molèsties al taló dret, que semblaven conseqüència d'un cop, es van convertir en una talàlgia d'origen tendinós que des de llavors el manté de baixa i seguint un tractament específic per a una tendinopatia d'Aquil·les, com va revelar ahir el club en un comunicat. “Baptistão comença a somriure”, assenyalava divendres el tècnic.

El protocol de recuperació és de dotze setmanes i pot minvar o créixer en funció del jugador. Calendari en mà, el punta enfila el tram final de la recuperació i es mostra confiat que en unes setmanes es podrà afegir als companys. El club ha consultat tres especialistes que han corroborat el diagnòstic i que opten per practicar el tractament conservador al brasiler. A més, en les últimes setmanes, i com a teràpia de suport, al jugador se li ha fet un tractament específic amb factors de creixement mitjançant una infiltració que s'ha repetit en tres ocasions i que ha ratificat la seva bona evolució fins ara.

Tot i això, el club no s'aventurava a precisar amb exactitud el temps que Baptistão estarà de baixa encara que tot indica que durant els pròxims dies continuarà incrementant la càrrega de treball i d'aquí a unes setmanes s'hauria de començar a entrenar gradualment amb el grup fins a completar la total recuperació, que podria arribar després de l'aturada de lliga de l'últim cap de setmana de març i entrar en la llista per al partit contra el Betis del 2 d'abril.