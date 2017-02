Liquidat un deute històric

L'Espanyol era un club amb l'aigua al coll abans de l'entrada de Chen Yansheng. Al marge de l'immens deute amb Hisenda i l'UTE de la construcció de l'estadi de Cornellà-el Prat, hi havia altres deutes, un dels quals corresponia a la requalificació de Sarrià i el cobriment de la ronda General Mitre. Una quantitat que es remunta a finals dels anys noranta i que el club ha liquidat pagant els 806.634 euros que devia a l'Ajuntament de Barcelona. En concret, l'Espanyol tenia un deute amb l'Institut Municipal d'Urbanisme (IMU) de 657.356 euros, als quals calia sumar 149.277 euros d'interessos; en total, 806.634 euros derivats del conveni que l'Espanyol va subscriure amb l'Ajuntament.

Alberto Fernández, president del grup del PP a l'Ajuntament de Barcelona, ha aprofitat el pagament per reclamar al consistori que substitueixi la placa actual en record a l'estadi de Sarrià, “pròpia d'un Pipican, per un espai digne en memòria de Sarrià i com a reconeixement de la ciutat a l'Espanyol, que va jugar durant 74 anys en aquest estadi”.