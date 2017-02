L'estabilitat defensiva paga el desgast de les lesions

Quique Sánchez Flores ha explicat que després dels primers partit van entendre que calia canviar el plantejament. Que la seguretat i la confiança tan sols podien arribar si es partia de l'estabilitat defensiva. Un cop va trobar la línia de quatre que li funcionava, l'Espanyol va viure una ratxa històrica d'imbatibilitat, que va comportar abandonar la zona baixa i fins i tot somiar Europa. Les lesions, però, han atacat el punt fort de l'equip i, en els últims deu enfrontaments, tan sols a Màlaga es va deixar la porteria a zero.

Diego López a la porteria, amb Víctor Sánchez i Aarón de laterals i l'eix central per a David López i Diego Reyes. La fórmula va resultar un èxit i es va mantenir la porteria a zero en set de vuit partits. La ratxa va començar a casa contra el Vila-real i la llista d'equips incapaços de foradar la xarxa del gallec va incloure Las Palmas, Betis, Athletic, Alavés, Leganés i Atlético, amb l'única excepció de l'Eibar, precisament el dia que Quique Sánchez Flores va fer canvis, amb Demichelis i Javi López en defensa per avançar la posició de David López al mig del camp. 45 minuts de caos. En els següents enfrontaments es va tornar a la línia que funcionava i així Diego López va poder establir un nou rècord d'imbatibilitat al club, abans que l'Sporting, de falta, trenqués la sequera dels rivals.

14 dianes