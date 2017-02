“Els últims partits no han de marcar sinó ajudar a fer-ho millor”

Óscar Duarte va viure des de la gespa la derrota de l'Espanyol al camp del Madrid. Una derrota que entra dins les previsions, així que el central de Costa Rica entén que no ha d'influir en l'equip periquito en els pròxims partits, començant per diumenge. “Hem de seguir amb el que fèiem. El que ha passat als últims partits no ha de marcar sinó ajudar a fer-ho millor en el pròxim partit. Ho estem fent bé, hem tingut períodes similars i ho hem tret endavant. L'equip té la mentalitat adient per seguir.” El jugador periquito no vol que hi hagi cap mena de confiança amb Osasuna. Pot ser el cuer, però de ben segur que no ho posarà gens fàcil. “Aquest any tot està molt igualat, a cada partit pot passar qualsevol cosa. Ho hem estat fent bé i ara els rivals ens veuen diferent, sabent que els posarem un partit difícil. A la segona volta tot estarà encara més igualat.”

Óscar Duarte va ser un dels jugadors destacats de l'Espanyol al Santiago Bernabéu. La bona actuació del de Costa Rica li obre la porta a tenir més protagonisme en el tram final de temporada, després de mesos amb pocs minuts. Això sí, el central blanc-i-blau té clar que no vol marxar. “Que estiguin contents amb mi és bo, és el que vull. Quan un juga vol deixar bones sensacions i més quan no estava jugant. A partir d'aquí l'entrenador tria qui juga i qui no i jo treballo cada dia perquè ell confiï en mi. No he pensat en canviar d'aires. Estic molt content aquí. Des que vaig arribar, els directius i els jugadors m'han tractat molt bé i la meva família està molt a gust. No penso més enllà de l'Espanyol. Vull acabar el contracte i deixar un llegat al club.”