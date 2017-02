Diego Reyes: “No cal posar-se límits”

L'Espanyol passarà en una setmana de visitar el líder a rebre el cuer, però els jugadors deixen clar que la mentalitat serà la mateixa. Cap marge a l'excés de confiança, tal com ha ressaltat aquest matí Diego Reyes. “Hem d'anar amb la mateixa intensitat que sempre. És un equip que s'està jugant la permanència i tindrà el desig i la necessitat de guanyar. I hem de sortir amb aquest desig i aquesta ambició, que juguem a casa. Madrid o Osasuna, tots són grans rivals. Tots són de primera divisió i en una lliga tan important com l'espanyola. No et pots refiar mai. Sempre cal sortir amb la mateixa ambició per guanyar. L'afició mereix un bon resultat i nosaltres també.”

El central argentí no sap qui tindrà de company diumenge, si David López o Óscar Duarte. Amb un o altre, l'Espanyol ha de sumar els tres punts contra el cuer per seguir alimentant el somni europeu i consolidant l'objectiu fixat del top 10. Diego Reyes sempre ha estat dels jugadors amb un discurs més ambiciós. “Estem treballant per aconseguir els objectius. El primer està gairebé complert i treballem per més. Per què posar-nos límits i no buscar més? Tenim plantilla per fer grans coses. El primer objectiu era la permanència, que és el més important. Però no cal posar-se límits. Hi ha equip per fer coses importants i a base de treball seguirem fent les coses bé.”