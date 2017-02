“És un partit difícil i trampós”

Quique Sánchez Flores ha parlat aquest matí del partit de demà contra l'Osasuna. El cuer de primera que només ha guanyat un partit en 23 jornades. Aquestes són les frases més destacades de la seva roda de premsa.

El partit davant Osasuna:“Plantegem els partits com un partit únic i no en funció del que vindrà després. Serà una bona pedra de toc per calibrar les nostres metes. Esperem tenir un bon dia, jugar bé i fer la diferència amb la nostra gent”.

No es refia dels navarresos: “Partit difícil i trampós. La victòria, si es dóna abans de jugar-lo, es perillós. Respectem bé al rival. Estan competint bé i haurem de jugar en camp contrari”.

Marc Navarro entra en la llista. “Està bé, només va estar dos partits aturats. Hem esperat fins a l'últim moment i hem convocat a 19 jugadors pel que pugui passar. El cos mèdic el veu bé i perfecte per jugar”.

David López canvi de posició? “No acaba de passar perquè és el millor defensa de la temporada i costa canviar-lo. Óscar Duarte comença a sumar i el canvi pot ser possible i s'obren noves combinacions. Esperem que d'aquí a final de temporada ho puguem fer”.

Javi López i la seva situació. “Ha passat un període difícil i estarà si o si en la convocatòria de 18. El seu rol és ser un jugador important dins del grup. És un gran capità i té lideratge i empatia”.

Partit contra el Madrid. “Ens hem protegit en els partits que hem cregut que ho havíem de fer però a vegades els plans no surten bé.

Defensa de cinc d'Osasuna: “És una defensa que si defensa amb bloc baix. És diferent. Els espais en funció dels espais que es donin és el que necessitem i que l'equip sigui protagonista. Hem de fer que el partit s'assembli als partits on ens hem sentit fort”.

Rol més important de Caicedo: “Tenim fe en que això passi en aquesta segona volta, ens dóna indicis i esperem que mostri el futbolista que és”.

Partit complicat davant el cuer. “No tenim cap motiu de creure'ns superior a ningú. Tots els adversaris ens semblen bons i afrontem el partit d'Osasuna saben que hem de treballar molt, fer un esforç brutal per portar el partit cap a on ens convé. No tenim cap senyal que el partit d'Osasuna sigui més fàcil que el del Celta o el Vila-real.