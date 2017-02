El primer esglaó del somni

L'Espanyol no pot fallar aquest matí contra l'Osasuna si vol mantenir viva la flama per aspirar a la setena plaça. Aquesta posició és la darrera que podria donar lloc a jugar a Europa. Ara mateix aquest és l'objectiu que persegueix l'afició i també el grup entrenat per Quique Sánchez Flores per no caure en la grisor i la mediocritat de les darreres temporades. A més, els propers sis dies vindran trufats amb tres partits. El primer és contra els navarresos, que són cuers. El trio de duels es complementarà amb el Celta, dimecres a Balaídos, i dissabte al Madrigal contra el Vila-real. Sobre el paper, l'Osasuna és el rival més assequible. Només ha guanyat un partit en 23 jornades i té la salvació a vuit punts. Els blanc-i-blaus arriben també amb la necessitat de recuperar impuls després de les dues derrotes consecutives, contra la Real Sociedad i el Madrid. Un fet que no havia passat mai al llarg d'aquest curs. Una tercera derrota seria mortal per a la il·lusió, i per això els espanyolistes saben que no poden fallar més per aspirar a les posicions capdavanteres de la taula.

La situació d'urgència de l'Osasuna és, de retruc, una arma de doble tall que preocupa la plantilla blanc-i-blava i el seu tècnic Quique Sánchez Flores. “No tenim motius per creure'ns superiors a ningú. La humilitat és un pilar bàsic i tractem tots els contraris igual”, deia el preparador fent referència al seu rival d'avui. Un adversari amb números paupèrrims. És el segon equip que més gols encaixa fora de casa, en total 26, i acumula 15 jornades sense guanyar. Totes les dades donen com a favorit l'Espanyol, però Sánchez Flores va definir el partit com a “difícil i trampós” tot subratllant: “Quan es dona per feta la victòria mai beneficia. Ells competeixen molt bé i haurem de cuidar els detalls, ser superiors en els duels i jugar a camp contrari.” No obstant això, el preparador tenia clar que aquest duel “mesura l'ambició i el compromís del grup”. “Esperem donar una resposta formidable davant la nostra afició. Hem de treballar dur, fort i amb un esforç brutal”, va afegir.

L'Espanyol abandonarà el futbol hermètic i de mesures profilàctiques que va mostrar contra el Madrid. Quique sap que necessitarà més eficàcia ofensiva contra els navarresos. Un equip que esperarà els blanc-i-blaus i els atorgarà tota la iniciativa en el joc i la possessió. Quique és conscient d'això i recuperarà el seu 4-4-2 amb Gerard Moreno i Caicedo en punta. Marc Navarro, recuperat dels seus problemes musculars, tornarà al lateral esquerre. La incògnita de l'onze és qui acompanyarà Javi Fuego a la medul·lar, si Jurado, tot i el seu discret partit al Bernabéu, o si bé donarà l'alternativa a Marc Roca, que no juga de titular des de l'octubre.

Per la seva banda, l'Osasuna viu el duel de Cornellà a caixa o faixa. En una setmana els navarresos resoldran les seves possibilitats per mantenir-se vius en la lluita per la permanència. “És una setmana en què tenim la possibilitat de sumar nou punts. Contra l'Espanyol juguem el nostre primer match ball”, indicava el tècnic Petar Vasiljevic. “Som conscients que ens hi juguem molt, perquè el temps passa i no aconseguim guanyar, que és el que importa. Ens hem de posar les piles!” I el tècnic serbi va desgranar el seu pla de joc: “Hem de ser llestos. l'Espanyol és un equip que té molta velocitat a dalt i juga molt la pilota directa i al contraatac. Dins de l'ordre, hem de defensar la nostra porteria i buscar-los amb les mateixes armes.”