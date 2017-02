Sánchez Flores: “Hem convertit el Celta en un rival directe”

Quique Sánchez Flores va aparèixer aquest matí a la sala de premsa de la Ciutat esportivaper valorar el partit de demà davant del Celta (21.30 h.). La notícia més destacada de la llista de convocats és l'absència de Roberto Jiménez que no viatja per la capsulitis que té a la mà esquerre.

Roberto: “Ha tingut un contratemps al dit de la mà i no està preparat per jugar i per això hem incorporat a Andrés a la convocatòria”

Celta. “És un rival directe, no de principi de temporada, sinó que la classificació ens diu això. Ens guanyen en projecte, en temps, i en competitivitat. Està més fets i volem competir igual de bé que ells. Ja van estar a Europa l'any passat. Tenen una bona idea col·lectiva de joc i serà un partit de desgast. A dalt tenen jugadors molt forts i que et poden guanyar duels individuals. Serà un partit d'exigència màxima.

“Rivals directes: “Celta i Vila-real. “Tots els trams són importants. Si no haguessim competit bé amb anterioritat aquest seria un tram vulgar de la temporada. Només tenim en ment el partit del Celta i competir-ho bé”

Setmana inter setmanal. “Són setmanes importants i de molt desgasts. Hem de centifugar bé l'equip i la dosificació dels esforços”

Europa. “Passa cada setmana, però si en un partit hi han tres doncs encara hi ha més soroll. Hem de ser estables i per guanyar el següent partit ens hem d'activar des del primer minut”

Rotacions. “Si estan cansats si, sinó no. Si intuïm fatiga ho farem potser no en aquest partit i potser en l'altre però els veig bé i poder escollir entre tots.

Vila-real i Celta. “Són equips amb estructures internes reconegudes i pensen en créixer continuament i tenen un model. Ha crescut molt més enllà dels tècnics. Són clubs a imitar però amb la mirada posada en nosaltres mateixos i volent ser l'Espanyol”

Àrbitres. “Vaig ser un jugador que vaig entendre bé als àrbitres i com a tècnic, al principi, no els entenia. Sé el complicat que és la seva professió i en cada partit els felicito. És molt fàcil equivocar-se sent àrbitres i el que hem de fer és ajudar-los”

El rival. “El celta té una bona concentració física i són intensos. Tenen valors físics molt alts. És un equip que ens exigirà. Són bons tècnicament però físicament et porten al màxim”.

David López. “Ens fa feliç la idea de poden tenir alternatives tàctiques i la disponibilitat de poder jugar en diverses posicions. Això ens fa sumar a Óscar Duarte que s'incorpora al rendiment general de l'equip.

Javi Fuego. “No hi ha cap mena de dubte sobre Javi. És un jugador que ha sostingut defensivament l'equip i jugant amb un mig centre molt ofensiu com és Jurado. És un jugadors molt important per a nosaltres.

Autoestima de l'equip. “S'afronta amb molta tranquil·litat i davant aquests equips vam sumar molt poc. Un punt només davant l'Eibar, Vila-real i Celta. Tenim moltes possibilitats de fer-ho millor que la primera volta. Hem de ser optimistes.

Possessió. “És difícil treure-li la pilota a un equip que viu de la possessió. Tenim una plantilla molt diversa de mig del camp per davant i ho hem de combinar. Som un equip que pot tenir la pilota però també li agrada córrer. No podem treure-li la pilota a un equip com el Celta. Hem de jugar amb les nostres armes.

“L'aspecte anímic arriba molt igualat. No hi han diferències i estem equilibrats en aquest aspecte. Haurem d'anar a la versió ruda que hem mostrat en part de la temporada. Hem d'aigualir la festa”.

Víctor Sánchez. “No estarà aquesta setmana però està molt a prop. És un jugador important que ens donarà més possibilitats i un salt important perquè és un jugador que pot fer moltes funcions i es mereix estar disponible després del petit calvari que ha viscut

Europa. “Sabrem al maig si estem a Europa. Volem sostenir la idea de creixement i millorar constantment. Deixem que la gent s'il·lusió i no ens fa por”.

Revenja del partit de la primera volta. “No ho veiem en termes de revenja però si que pot servir perquè van fer un bon partit durant 90 minuts i en dos minuts ens van fer dos gols. És una advertència més que una revenja”.

Pressió home a home del Celta. “Dificultarà la construcció del joc i hem de buscar els espais. Serà difícil però hem visionat partits on equips li han jugat bé al Celta”.