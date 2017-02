Roberto, dues setmanes de baixa

Roberto Jiménez estarà un parell de setmanes de baixa per la lesió que es va fer durant l'entrenament de dilluns al dit petit de la mà esquerra. El futbolista, que ja no va poder exercitar-se ahir, es va fer unes altres proves mèdiques que van confirmar que, a més de la capsulitis, té una lesió al tendó del dit. A causa d'aquest contratemps, Quique Sánchez Flores no el va poder incorporar en la llista de convocats per al partit d'aquesta nit contra el Celta a Balaídos. Al seu lloc hi va anar el porter del filial, Andrés Prieto. El porter madrileny farà a partir d'ara un tractament individualitzat i haurà de tenir el dit immobilitzat uns quinze dies abans de poder-se reincorporar als entrenaments específics com a porter. Segons el comunicat del club, està previst que el madrileny se sotmeti a més controls mèdics d'aquí a uns dies per saber l'evolució d'aquesta lesió.

La baixa de Roberto Jiménez se suma a les de Leo Baptistão, que no juga des del desembre passat, i Víctor Sánchez, que no ho fa des del gener. Quique Sánchez Flores confia a recuperar en les pròximes setmanes Víctor Sánchez, que ja afronta el final de la seva recuperació per problemes musculars.

Pel que fa a Baptistão, el seu retorn no es farà efectiu abans de l'abril i no té una data concreta per haver-se recuperat de la talàlgia.