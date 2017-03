Un duet letal a la davantera

Si parlem de l'atac de l'Espanyol, les mirades se n'han d'anar a dos homes. Un és petitó, va amb casc i no només fa gols, sinó que en dona més que en fa. L'altre és un rematador incansable, que corre durant els 90 minuts i més i si és l'únic element que ha disputat tots els partits, senyal que Quique Sánchez Flores n'està contentíssim. No n'hi ha per a menys. Entre Pablo Piatti i Gerard Moreno han sumat més de la meitat de les dianes de l'onze periquito en la lliga.

El Celta es va avançar en el marcador i Gerard Moreno va ser el primer encarregat de replicar. Primer va aprofitar una lluita de Caicedo per avançar-se a Fontàs, que li va clavar els tacs a la cuixa. Groga per al central català, que seria expulsat abans del descans. En el córner que va seguir la falta el davanter de Santa Perpètua de Mogoda es va avançar a la defensa en el primer pal per fer de cap l'1-1. No era el primer cop que aprofitava un servei de cantonada. Així va donar, per exemple, els tres punts al camp de l'Alavés. L'olfacte golejador del punta del planter va tornar a fer acte de presència i ja ha signat deu dianes, tres per sobre del seu rècord a primera divisió. I encara té moltes jornades per seguir ampliant el llistat d'alegries.

Gols i assistències