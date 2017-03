Un empat agredolç

A priori, un empat a Balaídos és un bon resultat. Qui més qui menys s'hauria acontentat amb un punt en territori gallec. Sumar i que un rival directe com el Celta continués per sota. La pel·lícula, però, canvia veient el guió del partit. La primera part va ser esbojarrada, amb dos gols de cada equip, però el matx va agafar color blanc-i-blau amb l'expulsió de Fontàs. L'Espanyol va tenir davant seu tota la segona part per sumar una important victòria però més que avançar, va recular en el joc. Punyent i letal a la contra en la primera, els deixebles de Quique es van perdre la seva intensitat i agressivitat en un segon acte en què només va arribar a la porteria de Rubén Blanco una vegada. Un trist balanç i una sensació d'oportunitat perduda per a un equip que sembla que queda a un pam de fer un salt definitiu de grandesa. Malgrat tot, el punt segueix alimentant les aspiracions d'un Espanyol que aspira a lluitar fins al final per Europa.

Quique Sánchez Flores sembla decidit a donar els galons de migcampista a David López i ahir, per segon partit consecutiu, va mantenir el mateix entramat defensiu. Óscar Duarte va continuar a l'eix central i el santcugatenc va fer parella amb Javi Fuego a la medul·lar. L'asturià tornava a l'onze en detriment de Jurado. El tècnic blanc-i-blau es va veure obligat a canviar les peces en l'inici del partit. Marc Navarro es va retirar lesionat i va entrar Javi López. El capità tornava als terrenys de joc, superada la seva talàlgia, després de no participar en cap partit des del 18 de desembre al Camp Nou. El partit es va convertir aviat en un correfoc en totes dues porteries. Un espectacle meravellós per als espectadors. Iago Aspas va inaugurar el marcador amb una falta de cirurgià a la frontal de l'àrea. L'execució, escorat a l'esquerra, era ideal per al seu perfil dominant. No va fallar i la va clavar ajustada a l'escaire de Diego López amb un xut suau que va superar la barrera. L'Espanyol no es va arronsar i en un córner servit per Piatti va aconseguir l'empat. Gerard Moreno es va avançar als centrals i amb un toc subtil amb el cap va enviar la pilota al fons de la porteria. Desè gol del punta de Santa Perpètua, que se supera jornada rere jornada com a killer d'aquest Espanyol. Els bioritmes del partit, més que relaxar-se, continuaven pujant de revolucions. Dos minuts va trigar Wass a tornar a avançar els gallecs. El danès es va treure una fuetada des de 22 metres que va sorprendre Diego López. Els girs de guió no s'aturaren. L'Espanyol tornava a anul·lar l'avantatge local amb un gol de Piatti. L'argentí va rebre una assistència de Caicedo i atent va guanyar l'esquena als defenses per marcar de xut creuat i fer el seu vuitè gol del curs.

El partit no donava treva i Pione Sisto va fer una rematada al pal. El partit es va congelar per als locals amb l'expulsió d'Andreu Fontàs. El central català va tallar una contra amb la mà. L'acció, molt protestada per l'afició local i per la banqueta gallega, va acabar amb un dels seus tècnics expulsat. Berizzo, amb inferioritat numèrica, es va veure obligat a refer la defensa i treure un davanter. El guió del partit era propici i Quique Sánchez Flores va decidir donar més circulació de pilota al seu equip amb l'entrada de Jurado per Fuego. El tècnic blanc-i-blau se la jugava a la recerca del triomf. Però el resultat no va ser l'esperat. El Celta, tot i jugar amb un menys, va mantenir el seu esperit de lluita i de domini territorial. Els blanc-i-blaus es dedicaven a esperar una contra letal per caçar el triomf. Però aquesta queixalada decisiva no arribava i les oportunitats més clares eren per al Celta amb Wass i Iago Aspas com a protagonistes. Poc bagatge de l'Espanyol en una segona part en què no va saber treure profit de la superioritat numèrica i traslladar-la al marcador.

Ara els blanc-i-blaus hauran de continuar la seva lluita per la setena posició dissabte a Vila-real contar un rival directe per mantenir viu el somni europeu.