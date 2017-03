“Els gols macos són els tres punts”

Gerard Moreno s'està superant jornada rere jornada. Dimecres a Vigo va sumar el seu desè gol en lliga, que el situa entre els màxims golejadors del campionat. Parlar de l'Espanyol actual és fer referència al seu nom. És l'únic jugador de la plantilla que sempre ha jugat de titular. Demà a Vila-real viurà un partit especial contra el club que li va donar l'oportunitat de debutar a primera.

Setmana exigent i sense pausa. Després del Celta, visita, demà, a l'Estadi de la Ceràmica?

Sí. Anirem a Vila-real amb l'objectiu de guanyar. Obtenir un punt de Balaídos, en una setmana amb tres partits, no és un mal resultat, tot i que en la segona part hauríem pogut fer una mica més, però no va ser possible malgrat jugar amb superioritat numèrica. Tot i això, em quedo amb l'aspecte positiu: vam reaccionar dues vegades amb el resultat en contra, i això diu molt de l'equip i el seu estat de confiança.

La lluita per la setena plaça afronta un moment decisiu: el Vila-real, Las Palmas i l'Eibar són els pròxims rivals. L'Espanyol s'ho juga tot a una carta?

Anem pas a pas, no pensem en els partits que venen, sinó en el del Vila-real exclusivament. Aquest equip s'ha focalitzat en anar partit a partit. És un repte diari, no volem mirar més enllà i fins ara ens ha anat molt bé.

Què representa per a vostè jugar a Vila-real?

És un partit especial per a mi. Estimo molt la gent d'aquell club, em van tractar molt bé. Però volem guanyar, hi anem amb aquest objectiu i és el nostre únic pensament.

Tot i això, seria un bon resultat un empat?

Tenim al cap anar a sumar els tres punts. Volem guanyar. Després ja veurem com acaba, però el nostre objectiu és apropar-nos a ells en la classificació i per això necessitem guanyar.

Manté contacte amb gent d'allà?

Sí, evidentment hi ha molta gent que aprecio i a qui tinc molta estima, i estaré molt content de jugar allà i saludar-los.

Quan va fitxar s'imaginava que l'Espanyol estaria en disposició d'apropar-se al Vila-real en la classificació?

L'Espanyol és un club molt gran i que ha de créixer encara molt més. Ha de tornar a ser l'Espanyol que era històricament. Un Espanyol que s'ha de situar entre els millors equips de la lliga. Estem contents de com està anant aquesta temporada, però volem seguir creixent i millorant. Estem en un projecte nou i una fase nova, però és un magnífic indici que estiguem en disposició d'apropar-nos al Vilareal, s'estan fent les coses bé.

Està en un magnífic moment de forma... Com li prova haver arribat als 10 gols en la lliga? Té algun límit?

Estic content, però, més que pels gols, pel fet d'ajudar els companys. El primordial dels gols és que sumin punts. No em marco cap límit de gols ni vull dir una xifra, perquè sóc molt supersticiós en aquest sentit.

D'aquests 10 gols que ha marcat fins ara amb quin es queda?

Em quedo amb els gols que sumen de tres en tres. Aquests són els més macos.

Aquest Espanyol és Gerard Moreno i deu més. És l'únic que ha jugat tot els partits de titular. És vostè l'intocable!

[Riu] Estic content que el cos tècnic m'estigui donant aquesta confiança, i així també és més fàcil jugar quan saps que tens suport. A banda dels gols, intento treballar i ajudar els meus companys en altres accions.