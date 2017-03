L'orgull de la casa

Javi López va tornar a ser titular amb l'Espanyol després de dos mesos sense ser-ho. El jugador andalús va disputar 76 minuts al Madrigal, fins que va ser substituït en el minut 76 per Hernán Pérez, recurs últim per les lesions de Víctor Sánchez i Marc Navarro. El lateral dret és el gran maldecap de la temporada. Però el capità blanc-i-blau va veient la llum al final del túnel. “Després de dos mesos parat i el segon partit en tres dies, al final la veritat és que estava una mica cansat. Més enllà de la part individual, em quedo amb el treball de l'equip, que va fer un pas endavant en el joc, tenint la possessió, jugant entre línies i sabent també obrir el camp per atacar.”

Javi López no està tenint una temporada fàcil. El capità de l'Espanyol va començar de titular, però Quique Sánchez Flores va preferir reciclar al lateral un migcampista com Víctor Sánchez i va acabar deixant-lo fora de les llistes de convocats. Després va arribar la tortura en forma de lesions. El jugador andalús, que acaba contracte el 2018 i prefereix no parlar de futur, va reaparèixer contra el Celta per la lesió matinera de Marc Navarro i va tenir continuïtat al Madrigal. No apareixia a l'onze inicial des del derbi del 18 de desembre. Després va patir una talàlgia que li ha estat fent la guitza durant dos mesos. “La part més dura és veure els teus companys entrenant i que tu no puguis, veure-ho des de fora. És el més difícil de tot”, lamentava. El jugador del planter blanc-i-blau ha estat de pega perquè el derbi del Camp Nou va arribar després de dos mesos més d'inactivitat per un problema muscular i la manca de confiança de l'entrenador. Va ser dels assenyalats en el 3-3 amb l'Eibar, quan va ser substituït a la mitja part per situar Víctor Sánchez i Aarón de laterals.