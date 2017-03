Dos partits i una il·lusió

L'Espanyol té com a objectiu de club acabar entre els deu primers classificats. Una meta que molts aficionats veuen poc ambiciosa per la inversió feta a l'estiu. El conjunt blanc-i-blau va invertir 16 milions d'euros en un total d'onze futbolistes. Una suma important de diners per refer un equip en el primer any de projecte de Chen Yansheng. Poden ser molts diners, i ho són si ens fixem en la inversió feta en els últims anys, en què el club havia de vendre els seus millors actius. Ara l'Espanyol està fent un camí i emprenent un altre. Aquest pas canviat no és automàtic, i en reiterades ocasions des de tots els estaments de l'entitat, començant per l'entrenador, s'ha deixat molt clar que s'estan posant les bases d'un projecte pensat a tres anys. “Europa? No ho hem tingut mai com a objectiu. És una cosa més fora del vestidor”, va assegurar ahir Diego López. I va afegir: “Nosaltres volem lluitar per cada punt, per cada partit, i això ens ha portat on estem. Fins que no quedin quatre o cinc partits és una bajanada pensar en un objectiu concret. Hem de treballar i entrenar-nos cada dia i créixer.” Així, amb serenor, rebaixava el suflé de l'eufòria. Deixant de banda el que digui el full de ruta classificatori marcat pel club, els blanc-i-blaus tenen a l'abast poder aconseguir la setena plaça, la darrera que donaria dret a jugar a Europa. Una posició que ara està a cinc punts i que ostenta l'Athletic Club. Ara l'objectiu de la plantilla és allargar aquesta flama d'il·lusió tant de temps com sigui possible. El famós “cal anar partit a partit” és la sentència cobejada al vestidor blanc-i-blau. La plantilla és conscient que a mesura que avança el calendari no poden anar donant més peixet per no caure en el desencís d'una nova temporada grisa i irregular. A l'horitzó immediat hi ha els dos pròxims partits que poden marcar el futur immediat fins a final de temporada: contra Las Palmas, divendres, i contra l'Eibar, la jornada següent. Dos enfrontaments contra rivals directes en la lluita per assolir la setena plaça abans d'arribar a l'aturada de lliga per seleccions. “Hem de lluitar i la intenció és no desenganxar-nos-hi. Aquests dos partits seran vitals per arribar a l'esprint final amb possibilitats”, admetia Diego López que també palesava la fam de l'equip. “Tenim ambició, però hem passat aquesta temporada de lluitar amb equips de baix a lluitar amb equips de gran nivell. Hem millorat molt, però encara hem de fer més passos per poder competir amb equips com l'Atlético i la Real Sociedad. Hem de seguir treballant per escurçar aquests passos. És una qüestió de temps i esforç per poder competir.”