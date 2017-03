Pau López, de visita a la ciutat esportiva

Pau López va estar ahir de visita a la ciutat esportiva Dani Jarque. Una visita personal que va aprofitar per saludar els seus excompanys gràcies al dia de festa que li va donar el tècnic del Tottenham, Mauricio Pochettino. El porter està evolucionant aquesta temporada al conjunt londinenc, on s'està adaptant al futbol anglès. El gironí està molt content per l'ambient de futbol que es respira a les illes britàniques tot i que el seu procés d'adaptació fa que jugui tots els minuts amb el conjunt filial i que entri en comptades ocasions en convocatòries amb el primer equip. Ara mateix no sap què passarà en el futur ja que tot dependrà del Tottenham, que té una oferta de compra pel jove futbolista de set milions d'euros. Si no s'executa tornarà a ser blanc-i-blau després del 30 de juny.