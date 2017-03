Gerard Moreno: “Quan quedin cinc jornades veurem on estem”

Las Palmas i Eibar són els dos rivals abans de l'aturada de la lliga. Els jugadors de l'Espanyol no es posen objectius de punts. “Són dos partits molt importants, però quan quedin cinc jornades veurem on estem. No m'agrada parlar d'objectius ara mateix perquè queda molt. Ens distrauria i no ho volem. Treballem al màxim setmana a setmana, ja veure on acabem, però només pensem en Las Palmas que serà un partit difícil davant la nostra gent. Si es parla d'Europa és perquè estem fent bé les coses. Fa un any estàvem on no volíem estar i ara en una zona bona, estem contents i la gent s'il·lusiona”, ha ressaltar aquest matí Gerard Moreno.

El pitxitxi de l'Espanyol no s'ha volgut posat cap xifra de gols com a objectiu per por a la malastrugança. No posar-ne de cap tipus i anar partit a partit és la filosofia. El pròxim repte és desfer-se de Las Palmas, allargant la bona ratxa a l'estadi de Cornellà. “Ens hem guanyat ser un equip respectat, sobretot a casa. Estem millor al nostre estadi i això genera confiança a l'equip i que els rivals et tinguin més respecte perquè és un camp difícil. És el que volíem a l'inici de la temporada: tenir un estadi fort, que no volin els punts i esperem seguir fins al final, a casa i a fora, sent fotuts per als rivals.” Gerard Moreno intueix un partit en què el domini s'anirà alternant, contra un rival que fa de l'amor per la pilota la seva bandera, sota la influència de Quique Setién. El davanter periquito confia en recuperar la solidesa defensiva després d'encaixar quatre gols en els dos últims enfrontaments. “Per guanyar divendres, primer respectar el rival. Segon, amb les nostres armes fer mal i tercer, que estem al nostre estadi i hem de ser forts. Si treballem amb els peus a terra i seguim com a les últimes setmanes serà un resultat positiu. Ells juguen molt bé al futbol. Tenen una idea que el míster els ha inculcat de jugar i divertir-se. A la primera volta van estar molt bé, a la segona han tingut ratxa de mals resultats, però juguen bé al futbol i caldrà vigilar amb el tipus de jugador que tenen, treure'ls la pilota que és com més incòmodes se senten.”