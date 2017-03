Un esglaó per sota

Els jugadors no acostumen a tenir una explicació clara sobre què li falta a l'Espanyol per tenir millors resultats contra equips de la zona alta. No cal anar gaire lluny, perquè fa pocs dies es va poder comprovar la facilitat per golejar el cuer i com després se sumava un punt de sis en visitar el camp del Celta i el Vila-real. Els blanc-i-blaus, per exemple, han estat incapaços de fer un gol als castellonencs en els dos duels disputats, així que la sisena plaça s'ha escapat aparentment de forma definitiva. Gerard Moreno ho atribuïa a la manca de fortuna, si bé demanava temps tot recordant que el nou projecte només té uns mesos de vida. “Està faltant una mica de sort o una mica que ells tenen projectes consolidats, que fa anys que estan junts. Nosaltres fa mig any, només. De mica en mica serem més forts, comparat amb equips com el Vila-real o la Real Sociedad, que fa anys que tenen un projecte i les idees fixes. És qüestió de temps.”

El pitxitxi de l'Espanyol no vol parlar d'aspiracions europees, sinó que prefereix celebrar que l'equip és cada cop més respectat pels rivals. Gerard Moreno va instar a seguir acumulant punts, gaudir el màxim possible i en el tram final de la competició ja es veurà quin és l'objectiu final. “Són dos partits molt importants, però quan quedin cinc jornades veurem on som. No m'agrada parlar d'objectius ara mateix perquè queda molt. Ens distrauria i no ho volem. Treballem al màxim setmana a setmana, ja veurem on acabem, però només pensem en Las Palmas, que serà un partit difícil davant la nostra gent. Si es parla d'Europa és perquè estem fent bé les coses. Fa un any estàvem on no volíem estar i ara a una zona bona, estem contents i la gent periquita s'il·lusiona.”