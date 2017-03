Reforçar el fortí de Cornellà

Europa a l'horitzó. Cada cop més lluny, però fins que no sigui definitiu no tiraran la tovallola. Ara són cinc punts respecte a la setena plaça, una distància retallable si es fan els deures. L'Espanyol està obtenint un alt rendiment en els partits contra els equips que no són del top 10 i Las Palmas en forma part. La bona dinàmica a casa en els darrers temps alimenta l'engrescament, si bé jugar en divendres fins ara allunya l'afició de l'estadi de Cornellà, una circumstància que Quique Sánchez Flores aspira a eliminar.

L'Espanyol ha mostrat solidesa a casa. Si es repassen els últims partits, victòries contra l'Sporting, el Leganés, el Granada, el Sevilla i l'Osasuna, amb les úniques excepcions de l'empat amb el Deportivo i la derrota contra la Real Sociedad. Base per a l'optimisme, amb la incògnita del públic. Divendres és sinònim de poca gent, però l'entrenador blanc-i-blau està convençut que el tram final de la temporada servirà per recuperar el caliu del feu blanc-i-blau. “El primer objectiu és a cada partit donar el màxim. El següent gran objectiu es arribar als últims deu partits amb tots els jugadors. Però passi el que passi anem a un final de temporada motivador, amb un gran objectiu de fons que és dur més gent a l'estadi. Que l'afició faci un pas endavant i animar-los a venir a veure'ns amb bon futbol, que juga sense la pressió absoluta del resultadisme. L'assignatura pendent i que volem canviar de veritat és arribar a l'atmosfera gran de Cornellà. Els partits en divendres no ajuden.”

La mala ratxa canària