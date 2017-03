Fa fred lluny de Las Palmas

Las Palmas ocupa ara la dotzena posició amb 32 punts. Rival directe de l'Espanyol en la pugna pel top 10, que en principi és l'objectiu dels blanc-i-blaus en la temporada. L'onze entrenat per Quique Setién acumula elogis allà on va, però si no està més amunt en la classificació és pel baix rendiment fora de casa. No hi ha alegries a les Canàries des del mes d'agost i els blanc-i-blaus confien que la mala ratxa a domicili s'ampliï després del seu pas avui per l'estadi de Cornellà-el Prat.

Las Palmas va començar la lliga amb força. Un 2-4 a Mestalla contra un València que ningú intuïa que passaria el calvari posterior amb l'adéu de dos entrenadors. Un doblet de Livaja –baixa avui–, un gol de Boateng i el penal de Jonathan Viera van ser una alegria per als canaris que no ha tingut cap mena de continuïtat. Fins al punt de ser l'única victòria dels insulars a domicili en tota la temporada. I el botí no és gaire més extens, ja que tan sols ha sumat tres empats més, un dels quals al camp de l'ara cuer Osasuna. “Hem de guanyar fora de casa, jugar igual. Al final l'únic que varia és l'estadi, sempre es tracta de futbol”, va assenyalar un Tana que passa un excel·lent moment de forma.

El joc alegre i vistós dels de Las Palmas no s'ha traduït en bons resultats quan s'allunyen de l'Insular. El Sevilla i la Real Sociedad són els únics que s'han imposat en territori canari, així que les altres vuit ensopegades s'han produït totes lluny de casa. Fins i tot contra equips en zona de descens com el Granada o en crisi al seu moment com el Betis o el Màlaga.

Així, només el Granada ha sumat menys punts que Las Palmas a domicili. Quique Sánchez Flores l'ha estudiat a fons i ahir semblava que tenia clar què hi ha darrere dels problemes dels homes de Quique Setién per lligar els tres punts quan s'allunyen de les Canàries. “És futbol. Les sensacions al final et donen resultats, és cert. Però el futbol són detalls i els detalls estan plens de trampa i a Las Palmas durant molt de temps els detalls no l'han ajudat, tot i tenir més la possessió de la pilota, dominar els partits i fer el seu joc habitual. És un equip molt fet, que sap a què juga i amb la filosofia molt clara, i també hem analitzat rivals que l'han neutralitzat molt bé. En la primera volta ho vam fer nosaltres en la primera part, els vam dur a la confusió i entre aquella part i el que hem anat veient en els vídeos esperem poder superar-los.”

Gesta al Bernabéu