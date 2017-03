Letals a la contra

L'Espanyol ha acabat patint malgrat fer quatre gols i avançar-se als 55 segons amb una rematada de cap de David López. Las Palmas ha neutralitzat en dues ocasions l'avantatge blanc-i-blau i ha posat emoció al tram final amb el 4-3, que manté viu el somni europeu dels homes de Quique Sánchez Flores.

El partit no podia començar millor per a l'Espanyol. Tan sols s'havien disputat 55 segons quan David López ha rematat de cap amb contundència un córner en l'1-0. El gol més ràpid a la lliga amb el santcugatenc increïblement sol. Un avantatge tan matiner ha comportat el guió de partit esperat amb Las Palmas apoderant-se de la pilota i els blanc-i-blaus esperant la contra. La possessió visitant era tan exagerada que abans de la mitja hora s'ha escoltat xiulets de protesta. Això sí, no hi havia ocasions de gols dels canaris i les queixes s'han estroncat amb una contra clara en què Gerard Moreno ha entrat sol a l'àrea i Lizoain n'ha desviat la rematada.

Amb tot, l'empat ha arribat de forma inesperada amb un xut des de fora l'àrea de Lemos al minut 31 que Diego López s'ha empassat. El gol ha espavilat una mica l'Espanyol, que ha viscut dels riscos de l'estil de Las Palmas, de les pilotes perdudes en zona prohibida que derivaven en contres perilloses. El 2-1 ha arribat al llindar del descans amb una pilota llarga controlada per Caicedo, obertura a Piatti que ha superat el defensor i en arribar a la línia de fons l'ha deixada enrere a Gerard Moreno. La connexió letal i gol psicològic.

La segona part ha arrencat amb un Espanyol bolcat a la porteria rival, sorprenent Las Palmas. Diverses centrades amb perill i un desenllaç quan Lemos de nou ha empatat rematant de cap una falta llunyana. Sense temps de lamentar-se, Caicedo s'ha escapat desfent-se d'un central i Lizoain l'ha fet caure. Penal i groga. Piatti no ha perdonat des dels onze metres el 3-2.

L'avantatge local ha il·luminat les mancances de Las Palmas. Té la pilota, combina amb una facilitat admirable, però cada cop que perd la pilota el rival troba uns espais brutals. Després de diverses contres perilloses, la sentència ha arribat amb una combinació de luxe. Piatti a l'esquerra li ha cedit la pilota a Gerard Moreno al mig, gran assistència entre els centrals per a l'entrada de Jurado, que ha definit a la perfecció després d'un gran control. 4-2.

Ser de l'Espanyol és sinònim de patir i ni així s'ha pogut donar el partit per sentenciat. En el minut 84 Halilovic ha fet una gran centrada que ha trobat Mateo incomprensiblement sol a la frontal de la petita, amb Javi López i Hernán Pérez acusant-se de la responsabilitat de tapar el punta canari. Una dosi de patiment al tram final, però els tres punts s'han quedat a l'estadi de Cornellà.