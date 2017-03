“El meu somni i meta és retirar-me a l'Espanyol”

Gerard Moreno està fent l'any de la seva vida, però més enllà dels onze gols fa una feina defensiva brutal

Javi López (Osuna, 1986) compleix la vuitena temporada com a jugador de l'Espanyol, fet que el converteix en el futbolista més veterà de la plantilla. Les ha vist de tots colors a Cornellà però ara torna a gaudir del futbol i se li nota. Divendres va deixar sense arguments Jesé, que va tenir malsons amb l'andalús. En aquesta entrevista també deixa clar que el seu objectiu és renovar el seu contracte i poder retirar-se a l'Espanyol. El club blanc-i-blau està ultimant un nou acord que se signarà en breu i que lligarà el capità fins al 2020.

Cada dia es troba millor, en l'aspecte personal i en el col·lectiu?

Sempre he dit el mateix, estic a disposició del meu entrenador i del meu club per al que em necessitin. Mai en la meva carrera des que sóc aquí he deixat de treballar, aportar el meu granet de sorra i intentar fer-ho tan bé com puc per defensar aquest escut.

Està millor que a principi de temporada?

Estic més tranquil. A principi de temporada van passar coses i ara estic amb més calma. És veritat que també l'equip ara està molt millor que a l'inici de curs. Quan entres en un equip que està tan bé tot és més fàcil per a tots.

Per què diu que ara està més tranquil. Què va passar a principi de temporada?

Estic més relaxat i no tinc tanta pressió. Venia d'una temporada molt difícil en què m'havia desgastat moltíssim.

Té el cap més net?

Sí. Tinc més tranquil·litat en tots els sentits i això es nota al terreny de joc.

I l'equip ha aconseguit una victòria important contra Las Palmas. Tot hi ajuda.

Era un partit importantíssim per a nosaltres. Sabíem que no podíem fallar i jugàvem contra un gran rival que acostuma a tenir la possessió de la pilota i això et desgasta molt. Has de córrer darrere de la pilota i això ho fa tot molt més complicat. L'equip ha capgirat el resultat en dues ocasions i ha demostrat la personalitat que ha anat adquirint amb el pas de les jornades i les ganes amb què anem a buscar el triomf.

El més important és la tenacitat i que aquest equip, a diferència d'altres anys, ha oblidat el conformisme?

El més important és l'actitud. No perdem la cara als partits i som un equip consistent i lluitador. És la millor notícia que les coses s'estan fent bé, que van pel camí que tots desitgem i que gaudim competint.

Ara, però, caldrà rematar la feina contra l'Eibar i arribar a l'aturada per seleccions amb 42 punts a falta de deu jornades?

Sí, és evident. El nostre lema és anar partit a partit. El pròxim és contra l'Eibar i és el que perseguirem: sumar un nou triomf contra un rival directe. Serà un partit disputat perquè ells estan en un gran moment de forma però un triomf seria molt bo per a nosaltres.

Parlava de canvis respecte a la temporada anterior. En aquesta segona volta Caicedo sembla un altre.

Està molt concentrat i quan tens un futbolista d'aquest nivell que està en la línia de l'equip es nota molt. Ens alegrem que estigui així de bé.

I Gerard Moreno està excel·lint en les seves prestacions. Com se'l pot catalogar?

És el pitxitxi [riu]. Està fent la temporada de la seva vida a primera divisió i està fent un treball magnífic. Però més enllà dels seus onze gols, que són el que la gent veu més, fa una feina defensiva brutal. Corre per tot arreu per tapar la sortida del rival. És una feina fosca que no es veu tant i tampoc se'n parlar, però és una tasca brutal.

Que faci gols i que a més defensi el converteix en una joia.

Fa gols, assistències i, a més, aquesta feina defensiva solidària amb la resta de l'equip ja ho diu tot. També Caicedo ha estat esplèndid en aquesta faceta.

Tothom està concentrat, l'equip creix cada dia més però sembla que no vol pronunciar la paraula “Europa”.

No és que no la vulgui pronunciar sinó que em limito al partit a partit. Per què ens hem de marcar un objectiu com aquest? Amb això no vull dir que hi renunciem, tot al contrari, lluitarem per acabar a final de temporada com més amunt millor però com a base en el partit a partit. Sembla un tòpic però aquesta és l'única veritat. Aquest equip s'ha confeccionat aquesta primera temporada per estar entre els deu primers i nosaltres no ens conformen quedant desens sinó que volem anar més lluny.

Parlant de metes i sense mencionar Europa, no sé si els cinquanta punts, aquest sostre de vidre que només s'ha trencat quan l'entrenador era Lotina el 2005, seria un bon repte per començar?

Fa moltes temporades que no se supera i seria important assolir-ho. Si anem partit a partit ho podem fer.

Canviant de tema, quan signarà la renovació?

[Riu] No m'agrada parlar dels meus temes personals. Ja em coneixeu de fa temps i sempre he estat molt prudent en aquest sentit i mai m'ha agradat parlar del que pot succeir. Quan l'acord estigui signat faré una roda de premsa i en parlaré. Ara em vull centrar en el col·lectiu i el club està per sobre de qualsevol individualitat.

Li agradaria retirar-se a l'Espanyol?

Sí, ho he dit sempre i la meva meta i el meu somni és retirar-me a l'Espanyol i espero poder aconseguir-ho.