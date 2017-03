El pròxim qui el llançarà?

L'Espanyol ha vist com en aquesta lliga li han assenyalat quatre penals a favor i cap en contra. El més curiós del cas és que tots els llançadors són diferents. El primer penal d'aquesta lliga va ser llançat per Gerard Moreno a Mendizorrotza. El de Santa Perpètua va ser l'escollit per llançar-lo, però va fallar. Per sort, el davanter es va rescabalar i va fer el gol del triomf (0-1). En el segon penal de la temporada, José Antonio Reyes va agafar la responsabilitat i va inaugurar el marcador contra el Sevilla, el seu exequip. En el tercer, va ser el torn de Caicedo. L'equatorià havia inaugurat el marcador contra l'Osasuna i volia fer un doblet per agafar confiança. Gerard li va cedir l'execució, però l'internacional va fallar.

L'últim penal va arribar divendres passat contra Las Palmas. Piatti va ser el quart llançador de la temporada. L'argentí no va fallar des dels onze metres i va encarrilar el triomf blanc-i-blau. Ara la pregunta és: qui serà el proper encarregat de llançar el proper? Qui ho sap, dependrà de la confiança del futbolista.