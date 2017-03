L'home dels números

Pablo Piatti (La Carlota, Argentina, 1989) és el jugador del moment a l'Espanyol, amb permís de Gerard Moreno. El futbolista més baixet de la lliga s'ha convertit en un autèntic diable per a les defenses rivals. “Piatti ens assegura números, l'hem portat per això”, deia setmanes enrere Quique Sánchez Flores sobre l'argentí describint la seva contundència a l'àrea contrària. No n'hi ha per a menys, el menut futbolista està fent la seva millor temporada com a professional. Divendres va sumar el seu novè gol amb la samarreta blanc-i-blava, amb què va deixar enrere el seu millor registre fins ara: amb l'Almeria on va arribar als vuit gols fa sis temporades (2010/11). Però Piatti no només assegura gols, sinó també assistències. L'argentí n'ha fet nou i és el futbolista de l'Espanyol més determinant en aquesta faceta. Sumant els gols i les assistències és el futbolista que ha participat de manera directa en més gols de l'Espanyol aquesta temporada. En concret, ha estat involucrat en el 48,7% dels 39 gols fets pel seu equip en aquesta lliga.

L'Espanyol aconseguirà la propietat del futbolista a canvi d'1,3 milions d'euros que pagarà al València. Un acord estipulat a l'estiu en la seva cessió amb opció de compra. La compra dels seus drets anirà vinculada a un nou contracte fins al 2020. En vista del rendiment que està oferint, el preu que pagarà l'entitat de Cornellà és un autèntic regal. El cert és que Piatti tenia unes ganes boges de fugir de Mestalla. A la ciutat del Túria va ser tractat de males maneres per la directiva i l'afició. Només va aconseguir el clímax amb Nuno a la banqueta. El portuguès va ser el seu gran valedor i qui va forçar el València a signar-li un contracte suculent. Però des de la marxa del tècnic, els seus dies a València es van convertir en un calvari, fins a l'extrem de preguntar-se cap on anava la seva carrera i què havia fet per caure tan baix. Es va posar, fins i tot, en mans d'un psicòleg per superar aquests moments delicats que li van fer minvar la confiança. Arribar a l'Espanyol va ser com un alliberament per a ell. Se'l veu feliç i torna a disfrutar del futbol com quan jugava de petit pels carrers de La Carlota, el seu poble natal. Molts dies se'l pot veure pels jardins del Poble Nou, el barri on viu, prenent un mate acompanyat de la seva família. Disfruta a la gespa i també d'una total integració a Barcelona, on no sent l'animadversió que va viure els seus últims dies a València. Un connexió absoluta en tots els sentits i que també el fa ser un dels referents de l'afició blanc-i-blava, que aplaudeix, en mateix grau, els seus gols i assistències i els seus esforços per fer una cursa de 40 metres per ajudar el lateral i fer la pressió defensiva. Sánchez Flores té en Piatti un futbolista essencial per traçar els contraatacs, un ganivet que talla les defenses rivals que, en només un any, ja és una referència de l'equip.

Un home baixet però amb un cor gegant que aquests dies està d'actualitat en la crònica social per haver estat víctima de Paco Sanz. L'anomenat home dels 2.000 tumors va ser detingut la setmana passada a València per haver estafat diversos famosos que s'havien solidaritzat amb ell per ajudar-lo en la cura del suposat càncer que patia. L'any 2013, alguns jugadors del València, entre els quals Piatti, van arribar a donar 5.000 euros, segons fonts policials. Un gest del qual ara es penedirà però que demostra la seva qualitat humana.