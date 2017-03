L'Espanyol té diversos fronts oberts en el mercat. Un és el futur de Diego Reyes. El central està cedit pel Porto amb una clàusula de compra de set milions d'euros que l'Espanyol vol rebaixar a la meitat. “Tinc respecte pel Porto. Ells em van obrir la porta per jugar a Europa i tenen la decisió. Si fos per mi em quedaria aquí, però no és decisió meva”, afirmava ahir Reyes, que no sap en quin punt estan les negociacions per continuar de blanc-i-blau: “Tinc un representant que s'encarrega d'això i jo em dedico a jugar a futbol.” La decisió s'haurà de perfilar un cop s'acabi la temporada i la direcció esportiva manega diverses alternatives per si no s'arriba a una entesa amb el club portuguès. Fa dues setmanes l'agent del mexicà es va reunir amb Jordi Lardín per establir vies de negociacions per intentar retenir el central.

D'altra banda, el mexicà va ser qüestionat per les possibilitats d'acabar al setè lloc. El partit de dissabte contra l'Eibar serà, de nou, una prova clau per intentar mantenir viva la flama europea. “No ens hem de posar límits però veurem on ens situem amb el pas de les jornades. Ara estem centrats en el partit de l'Eibar”, explicava el mexicà, que recordava la remuntada de la primera volta. “Des d'aquell partit vam anar cap amunt. Vam remuntar un 0-3, però ara serà un partit totalment nou.”