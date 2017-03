El pitjor dia de Caicedo

Minut 83. L'Espanyol perdia per 2-3 contra l'Eibar però tenia a tocar una remuntada inimaginable al descans, quan perdia per 0-3. Quique Sánchez Flores havia donat entrada a Felipe Caicedo per Piatti deu minuts abans. En aquell precís instant, l'equatorià va tenir un atac de follia i en una acció sense perill va etzibar una coça i un cop de colze al contrari. El col·legiat Gil Manzano no s'ho va pensar dues vegades i va expulsar amb vermella directa el davanter. Caicedo marxava als túnels de vestidors però a la banda va rebre la reprimenda pública de Quique Sánchez Flores, que el va assenyalar amb el dit preguntant-li què li havia passat pel cap per deixar els seus companys en inferioritat numèrica. El 22 d'octubre passat va ser el pitjor dia de Felipe Caicedo amb l'Espanyol. Era el clímax d'un mal inici de temporada en què l'internacional va forçar, en els darrers dies de mercat d'estiu, la seva sortida del club. Una intenció que va tornar a reiterar en la finestra de transaccions d'hivern. L'equatorià va passar dos mesos sense jugar de titular després d'aquella acció i va mostrar un rendiment força fluix. Però aquell partit contra l'Eibar va ser un moment en què va tocar fons.

Una volta després el futbolista ha trobat l'estabilitat conscient que ja no té cap sortida possible fins a final de temporada, ha capgirat la seva mentalitat i ha decidit mostrar la seva classe. Estem davant un nou Felipão que recorda més el de la primera temporada amb Sergio González a la banqueta. Quique Sánchez Flores compta amb ell de manera decidida i li ha brindat nombroses titularitats en els últims partits. La majoria de les titularitats les ha acumulat en l'últim mes, en què ha estat titular contra la Real Sociedad, l'Osasuna, el Celta i Las Palmas. “Sabem que Caicedo ens donarà més en aquesta segona volta que en la primera”, sol repetir Quique Sánchez Flores quan se li pregunta per les actuacions de l'equatorià. L'últim partit contra Las Palmas és la prova més fefaent que estem davant un jugador més compromès i determinant en el joc col·lectiu. Caicedo no va dosificar esforços contra els canaris i va anar per cada pilota com si fos la darrera de la seva vida. Va ser clau en el penal que li va fer Lizoaín, en què va guanyar el cos a cos amb el seu defensor fins que el va fer caure el porter. Però la seva tasca també va ser essencial en la pressió a la defensa rival, juntament amb Gerard Moreno. Ara el futbolista comença a respondre a les expectatives que tenia el cos tècnic en la seva figura i conjugant el pes que té com a jugador franquícia que és. Uns indicis que demostren que Caicedo està de tornada i que ha deixat la seva parsimònia de fa uns mesos per agafar el rol de protagonista que li pertoca per la seva qualitat i pel salari que cobra. Una bona notícia per a l'Espanyol i també per a ell, que va sortir ovacionat de l'últim partit contra Las Palmas. Dissabte tornarà a jugar contra l'Eibar. Tot ha canviat per a l'equatorià, que fa una volta va viure el pitjor dia com a blanc-i-blau i que ara ha capgirat la seva situació i viu el moment més dolç del curs.