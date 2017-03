Aarón: “Visc un somni”

Aarón ha debutat a primera divisió i s'ha convertit en indiscutible al lateral esquerre. Un rendiment excel·lent, segur en defensa i pujant sovint a l'atac amb qualitat. Només pateix a la sala de premsa, on avui reconeixia que està gaudint al màxim l'experiència de fer el salt al primer equip. “Només he de pensar que tinc 19 anys. Vaig començar al B i estic ara al primer equip. Visc un somni, és un any d'aprenentatge i estar al costat de jugadors tan grans és una sort. Només penso en l'equip i en ajudar, no en els elogis. Em veig amb la confiança de fer coses, em sento còmode jugant i tenir grans jugadors al costat t'ajuda a jugar millor.”

El lateral del planter fa més d'una volta que s'ha fet amb la titularitat en una banda esquerra que a la pretemporada tenia quatre jugadors del primer equip, dos dels quals van marxar (Fuentes i Clerc) i els altres dos no juguen (Rubén Duarte i Víctor Álvarez). Aarón els ha passat pel davant i confia que n'hi hagi més del filial que segueixin el seu camí. “És una alegria que no només jo, sinó companys meus al filial també tinguin minuts amb el primer equip. Hi ha qualitat al filial perquè segueixin pujant més jugadors.”