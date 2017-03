Recuperant efectius

L'entrenament d'ahir a l'Espanyol va ser molt suau, com sempre fa Quique Sánchez Flores a 48 hores de disputar un partit. La sessió preparatòria a la ciutat esportiva, però, va servir per comprovar que Javi Fuego i Salva Sevilla estaven del tot recuperats de les contusions al genoll que arrossegaven, així que podran formar part aquest matí de la llista de convocats per viatjar a Eibar. Quique Sánchez Flores haurà de meditar fins a última hora la presència de dos veterans. Reyes segueix amb molèsties al genoll esquerre per una tendinitis rotular i no ha pogut treballar al mateix ritme que els companys, mentre que Víctor Sánchez s'acaba de sumar al grup després de dos mesos de baixa per una lesió al bessó dret. El jugador de Rubí admetia que no està per disputar 90 minuts i el tècnic haurà de decidir si se l'emporta o aprofita l'aturada de la lliga la setmana vinent perquè acabi d'agafar el to físic. La baixa confirmada és la de Piatti, a qui ahir el comitè de competició va castigar amb un partit després de veure la cinquena groga.