Futbol directe a Ipurua

Ipurua és un camp peculiar. Petitó, incrustat enmig de la ciutat amb petites reformes per mirar de fer-lo més gran. L'àrbitre auxiliar gairebé no té espai per moure's, els suplents per escalfar-se van envaint la gespa en ple partit, el públic, uns vuit mil espectadors, omplen l'estadi i la pressió és enorme. La sensació de no tenir espai acaba afectant la ment dels jugadors i el futbol directe s'acaba imposant per llei natural. Els dos entrenadors en són conscients i ahir no amagaven el tipus de joc que es veurà quan Fernández Borbalán faci sonar el xiulet a la una.

Futbol directe. Cap dels dos vol la pilota i espera arribar a la porteria contrària sense necessitat de tocar-la. Seran les característiques del partit. L'Eibar té dos laterals que s'incorporen constantment a l'atac, dos interiors, un dels quals té un guant al peu dret, Pedro León, i un altre de més incisiu, Inui. Adrián per enllaçar i un davanter que ho lluita tot, un corcó per als defensors, Sergi Enrich. “No necessiten gaire sistema per arribar a fer el seu futbol. Centren i posen la pilota de seguida a l'àrea. És un joc molt clar i diàfan. Es llegeix, però és difícil de defensar. Pensem en com començar guanyant dins la complexitat d'un camp que té dificultat perquè sembla que els espais són menors. No hi ha gaire temps per pensar. Hem de tenir un pla ben dissenyat i amb pocs imprevistos. L'Eibar no triga gens a muntar el seu atac i finalitzar-lo en molt poc temps. Ho fa amb una immediatesa important. Hem d'estar atents”, alertava Quique Sánchez Flores abans de viatjar cap a terres basques.

“Ens cansarem”