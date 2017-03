Un punt esgotador

La segona part va tenir l'inici ideal amb la volea de Jurado en l'1-1 Un punt sumat a Ipurua i el dubte de l'estat del genoll de Duarte

Hi ha moltes tàctiques possibles. Però Ipurua en requereix una de pròpia. Cap partit s'assembla a les característiques del menut i angoixant estadi basc. L'Espanyol va apostar ahir per intentar calcar la manera de fer de l'Eibar, i no se'n va acabar de sortir. Els locals hi estan avesats i el joc directe sense mig del camp és el seu modus vivendi. Els blanc-i-blaus en principi aspiren a molt més, però l'únic xut entre els tres pals va servir per neutralitzar el gol inicial de Kike García i deixar amb poc botí un onze armero més que incòmode de tractar. Un desgast extenuant i un rival directe que no s'escapa.

Els dos entrenadors havien avisat de les característiques del partit. I no van enganyar ningú. Futbol directe, amb molta importància de les segones jugades i les accions d'estratègia. Intentar tenir la pilota en un camp de dimensions més reduïdes de l'habitual i la graderia enganxada a la calç és complicat i la pilota intentava anar a la porteria rival pràcticament en línia recta. Bola recuperada, els mínims tocs, obertura a la banda i centrada. Rematada o rebuig i sant tornem-hi. L'Espanyol, amb Diop de titular per sentir-se en la seva salva en un duel així, s'hi va mostrar prou còmode d'entrada, si bé es va trobar el marcador. Córner en el minut 20, primera reacció de la defensa i una segona acció ja amb les marques defensives menys clares, Pedro León amb temps per pensar la centrada –pecat mortal– i Kike García avançant-se a tothom al primer pal.

Poc encert de Caicedo