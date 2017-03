L'últim tren de Rubén Duarte

Rubén Duarte (Almeria, 1995) sempre ha estat un futbolista precoç. Amb 16 anys ja va ser convocat per Mauricio Pochettino per fer la pretemporada amb el primer equip per la marxa de Nico Pareja a l'Spartak de Moscou. Ha estat sempre vist com un dels grans exponents del planter blanc-i-blau. Ara, amb 21 anys, viu un any força complicat, en què la seva participació ha estat residual. Només ha estat titular un cop en la lliga. Cal que ens remuntem a la primera jornada al Sánchez Pizjuán. Un partit en què l'Espanyol va encaixar sis gols. Duarte va ser el gran damnificat. Des de llavors, no ha tornat a jugar de titular en la lliga i només va tornar a l'onze contra l'Alcorcón en la copa, tant en el partit d'anada com en el de tornada. L'eliminació prematura dels blanc-i-blaus va fer que perdés l'oportunitat de jugar més minuts. I és que des del 9 de setembre, a Anoeta, no ha tornat a jugar cap minut en la lliga. Un balanç molt pobre per a un futbolista d'enorme talent però que no ha ofert el nivell esperat sota els paràmetres de Quique Sánchez Flores.

El seu debut, el 7 de gener del 2015, a Mestalla, està gravat a la retina de tots els aficionats blanc-i-blaus. Partit de vuitens de final de copa en què els blanc-i-blaus van perdre per 2-1 però van acabar eliminant els del Túria en el partit de tornada. Deixant de banda el resultat, Rubén Duarte va fer un gran partit i va deixar bocabadada l'afició local, que es preguntava qui era aquell lateral esquerre. Habitual en els últims temps a la selecció sub-21, va arribar a estar en una preconvocatòria del llavors seleccionador estatal, Vicente del Bosque, el maig del 2015 com un dels talents més prometedors del futbol espanyol. Aquells temps de vins i roses han desaparegut, com la seva habitual presència en les convocatòries de la sub-21. Sense jugar a l'Espanyol, el seu nom ha caigut en l'oblit per l'eclosió d'Aarón Martín, que s'ha fet l'amo del lateral esquerre. Però ara li arriba una oportunitat per reivindicar-se. La greu lesió d'Óscar Duarte, que estarà entre set i vuit mesos de baixa per un trencament de lligaments al genoll esquerre, s'albira com un benefici directe per la seva situació a la plantilla. Quique Sánchez Flores sap que el d'Almeria pot jugar de central (posició on jugava habitualment amb la sub-21) i té una bona sortida de pilota. Això el converteix, de facto, en el tercer central de la plantilla en aquests moments, darrere de Diego Reyes i David López. Sap que si hi ha una sanció o qualsevol contratemps en aquestes deu darreres jornades de lliga tindrà la seva oportunitat. Un tren que no pot deixar escapar per demostrar que als seus 21 anys té l'ambició i la fam per ser un membre actiu de la plantilla. Duarte té contracte fins al 2019 i ara ha de posar tota la carn a la graella per ser el futbolista de fa dues temporades.