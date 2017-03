Diop: “Tenim un objectiu col·lectiu molt il·lusionant”

Pape Diop està vivint una temporada complicada, de poc protagonisme. Quique Sánchez Flores va tornar a apostar pel senegalès en l'empat a Eibar i el punt sumat per l'Espanyol manté les opcions d'assaltar la setena plaça. Ess jugadors asseguren que no es rendiran. “Estem il·lusionats com tota la gent periquita. Volem guanyar tots els partits i ja veurem on estem a final de temporada, però estem molt il·lusionats.”

Diop és el recurs de Quique Sánchez Flores en partits que requereixen més múscul al mig del camp. Així, el senegalès ha disputat duel contra grans rivals o d'una exigència física enorme com Ipurua. Suficient per voler seguir la pròxima temporada? El migcampista no es mulla. “Ja veurem. Encara queden dos mesos i poden passar moltes coses. Tenim un objectiu col·lectiu molt il·lusionat. Estem en un moment que no podem dubtar. Miraré de jugar el màxim de partits i ja veurem on som a final de temporada. Si li preguntes a qualsevol jugador, et dirà que vol jugar-ho tot. I jo igual. Voldria jugar tots els partits, però aquest any és el que toca. Hi ha molta competència, al mig som molts i cal adaptar-se. Entreno bé i miro de rendir quan em toca jugar.”

Finalment, Diop no ha volgut entrar en detalls sobre la decisió de deixar la selecció del Senegal, ta com va anunciar fa uns dies a través de les xarxes socials. “Vaig fer un comunicat per no donar detalls. Són motius personals i miraré de no entrar en detalls perquè el futbol al meu país és un tema complicat. Quan acabi la temporada ja explicaré tots els motius.”